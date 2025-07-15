https://ria.ru/20250715/avtoprom-2029147418.html
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме - РИА Новости, 15.07.2025
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:17:00+03:00
2025-07-15T06:17:00+03:00
2025-07-15T06:17:00+03:00
экономика
максим протасов
автоваз
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "На полях ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение с "АвтоВАЗ", поэтому будем заниматься качеством и в автопроме тоже", - сказал он.
https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029146113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим протасов, автоваз, роскачество
Экономика, Максим Протасов, АвтоВАЗ, Роскачество
Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме
Протасов: Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме