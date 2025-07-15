https://ria.ru/20250715/avtoprom-2029147418.html

Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме

Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме - РИА Новости, 15.07.2025

Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме

Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:17:00+03:00

2025-07-15T06:17:00+03:00

2025-07-15T06:17:00+03:00

экономика

максим протасов

автоваз

роскачество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество будет следить за качеством в российском автопроме, в частности, заниматься российской автомобилестроительной компанией "АвтоВАЗ", рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "На полях ПМЭФ-2025 мы подписали соглашение с "АвтоВАЗ", поэтому будем заниматься качеством и в автопроме тоже", - сказал он.

https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029146113.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, максим протасов, автоваз, роскачество