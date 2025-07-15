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Австрийская партия свободы возмутилась списанием долгов другим странам
Австрийская партия свободы возмутилась списанием долгов другим странам - РИА Новости, 15.07.2025
Австрийская партия свободы возмутилась списанием долгов другим странам
Австрийская партия свободы (АПС) резко раскритиковала действия правительства, заявив, что Австрия, имея собственные рекордные долги, с 2000 года списала другим... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:10:00+03:00
2025-07-15T23:10:00+03:00
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Австрийская партия свободы (АПС) резко раскритиковала действия правительства, заявив, что Австрия, имея собственные рекордные долги, с 2000 года списала другим странам более 3,4 миллиарда евро, об этом говорится в релизе партии. "Как следует из парламентского запроса заместителя председателя фракции АПС Норберта Немета министру финансов от СДПА (Маркусу) Мартербауэру, Австрия…проявляет щедрость и аннулирует долги многих стран. С 2000 года было списано в общей сложности 3,4 миллиарда евро", - отмечают представители партии. Уточняется, что в списке стран, которым Австрия списала долги, значатся такие как Камерун, Уганда, Северная Корея, Мьянма, Буркина-Фасо, Ирак, Конго и Куба. Представитель АПС по финансам, член парламента Хуберт Фукс недоумевает, почему вообще австрийские деньги направляются в эти страны. "И почему эти деньги не возвращаются, а просто списываются? Особенно на фоне рекордной государственной задолженности Австрии налоговые средства, заработанные австрийцами, должны оставаться в стране", - призвал он. Ранее австрийская газета die Presse со ссылкой на оценки Минфина республики сообщала, что в текущем году госдолг Австрии составит 84,7% ВВП. А к 2028 году эта доля вырастет до 87%. По данным издания, выплаты по процентам становятся все более обременительными: в этом году они составляют 7,5 миллиарда евро. Тогда как, например, бюджет Минобороны республики за прошлый год составил 4 миллиарда евро.
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австрия, австрийская партия свободы, в мире
Австрия, Австрийская партия свободы, В мире
Австрийская партия свободы возмутилась списанием долгов другим странам
АПС возмутилась массовым списанием чужих долгов при задолженности Австрии