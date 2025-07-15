https://ria.ru/20250715/ataka-2029128007.html
В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад
В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад - РИА Новости, 15.07.2025
В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад
Детский сад и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по городскому округу Енакиево в ДНР, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:14:00+03:00
2025-07-15T00:14:00+03:00
2025-07-15T00:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Детский сад и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по городскому округу Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Населенный пункт Енакиево: атака БПЛА-камикадзе в 20.50: многоквартирные жилые дома по улице Пограничной и Заводской... Населенный пункт Старопетровское (городской округ Енакиево)... "Детский сад №1 "Солнышко" по улице Агрономической", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
енакиево, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад
В Енакиево при атаке БПЛА повреждены детский сад и жилые дома