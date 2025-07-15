https://ria.ru/20250715/ataka-2029128007.html

В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад

В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад - РИА Новости, 15.07.2025

В ДНР при атаке БПЛА поврежден детский сад

Детский сад и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по городскому округу Енакиево в ДНР, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:14:00+03:00

2025-07-15T00:14:00+03:00

2025-07-15T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

енакиево

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Детский сад и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по городскому округу Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Населенный пункт Енакиево: атака БПЛА-камикадзе в 20.50: многоквартирные жилые дома по улице Пограничной и Заводской... Населенный пункт Старопетровское (городской округ Енакиево)... "Детский сад №1 "Солнышко" по улице Агрономической", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

енакиево

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

енакиево, донецкая народная республика, украина, происшествия