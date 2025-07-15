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WP: новые поставки США Украине могут включать ракеты ATACMS
WP: новые поставки США Украине могут включать ракеты ATACMS - РИА Новости, 15.07.2025
WP: новые поставки США Украине могут включать ракеты ATACMS
Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:28:00+03:00
2025-07-15T08:28:00+03:00
2025-07-15T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новые поставки Киеву, о которых заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета Washington Post."Поставки могут также включать дополнительные ракеты ATACMS", - пишет издание.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
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WP: новые поставки США Украине могут включать ракеты ATACMS
WP: новые поставки США Украине могут включать дальнобойные ракеты ATACMS