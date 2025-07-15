Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде

Оппозиция оспорила законы для национализации "Электросетей Армении" в суде
"Оппозиционные фракции Национального собрания обратились в Конституционный суд, оспаривая конституционность принятого властями закона о "захвате" "Электросетей Армении". Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности", — приводит издание слова депутата.
Парламент Армении ранее принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что премьер страны Никол Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".
"Кроме того, предоставляется возможность ограничения имущественных прав собственника путем лишения его имущества способами, не предусмотренными международными договорами и Конституцией", — считает депутат.
"Нарушаются также принципы независимости и самостоятельности автономных организаций, закрепленные в Конституции", — отметил парламентарий.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия в обществе.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.