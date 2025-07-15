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Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде - РИА Новости, 15.07.2025
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21:36 15.07.2025 (обновлено: 22:58 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029335069.html
Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде
Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде - РИА Новости, 15.07.2025
Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде
Оппозиционные фракции армянского парламента оспаривают в Конституционном суде страны законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении",... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:36:00+03:00
2025-07-15T22:58:00+03:00
армения
электросети армении
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 15 июл — РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента оспаривают в Конституционном суде страны законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил депутат Национального собрания Арцвик Минасян онлайн-ресурсу pastinfo.am.&quot;Оппозиционные фракции Национального собрания обратились в Конституционный суд, оспаривая конституционность принятого властями закона о &quot;захвате&quot; &quot;Электросетей Армении&quot;. Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности&quot;, — приводит издание слова депутата.В частности, по его словам, законодательные поправки позволяют аннулировать лицензию без решения суда, что лишает лицензированную компанию права распоряжаться своим имуществом по целевому назначению. &quot;Кроме того, предоставляется возможность ограничения имущественных прав собственника путем лишения его имущества способами, не предусмотренными международными договорами и Конституцией&quot;, — считает депутат.Он добавил, что вторая группа нарушений касается основополагающего принципа отсутствия обратной силы закона. &quot;Нарушаются также принципы независимости и самостоятельности автономных организаций, закрепленные в Конституции&quot;, — отметил парламентарий.Кроме того, Минасян заявил, что имеется ряд формулировок, в том числе нарушающих принцип правовой определенности при определении цены при продаже компании: преимущественное право на покупку закреплено за государством, притом что, как в случае с ООО, так и ЗАО, преимущественное право имеют акционеры, а теперь такое право предоставлено властям без внесения каких-либо законодательных изменений.По словам Минасяна, также были допущены грубые нарушения в процедурах принятия законов: не были даны заключения, более того, общество лишили возможности участвовать в принятии этого решения путем слушаний. Но, по словам Минасяна, самая большая угроза — это коллапс в энергетической системе, к которому приведет реализация принятых парламентом законов.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029269930.html
https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029317598.html
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армения, электросети армении, преследование карапетяна в армении
Армения, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде

Оппозиция оспорила законы для национализации "Электросетей Армении" в суде

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 июл — РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента оспаривают в Конституционном суде страны законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил депутат Национального собрания Арцвик Минасян онлайн-ресурсу pastinfo.am.
«

"Оппозиционные фракции Национального собрания обратились в Конституционный суд, оспаривая конституционность принятого властями закона о "захвате" "Электросетей Армении". Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности", — приводит издание слова депутата.

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Парламент Армении ранее принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что премьер страны Никол Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".

В частности, по его словам, законодательные поправки позволяют аннулировать лицензию без решения суда, что лишает лицензированную компанию права распоряжаться своим имуществом по целевому назначению.
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«

"Кроме того, предоставляется возможность ограничения имущественных прав собственника путем лишения его имущества способами, не предусмотренными международными договорами и Конституцией", — считает депутат.

Он добавил, что вторая группа нарушений касается основополагающего принципа отсутствия обратной силы закона.
«

"Нарушаются также принципы независимости и самостоятельности автономных организаций, закрепленные в Конституции", — отметил парламентарий.

Кроме того, Минасян заявил, что имеется ряд формулировок, в том числе нарушающих принцип правовой определенности при определении цены при продаже компании: преимущественное право на покупку закреплено за государством, притом что, как в случае с ООО, так и ЗАО, преимущественное право имеют акционеры, а теперь такое право предоставлено властям без внесения каких-либо законодательных изменений.
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По словам Минасяна, также были допущены грубые нарушения в процедурах принятия законов: не были даны заключения, более того, общество лишили возможности участвовать в принятии этого решения путем слушаний. Но, по словам Минасяна, самая большая угроза — это коллапс в энергетической системе, к которому приведет реализация принятых парламентом законов.

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия в обществе.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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