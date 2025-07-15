https://ria.ru/20250715/armeniya-2029335069.html

Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде

Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде - РИА Новости, 15.07.2025

Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде

Оппозиционные фракции армянского парламента оспаривают в Конституционном суде страны законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении",... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:36:00+03:00

2025-07-15T21:36:00+03:00

2025-07-15T22:58:00+03:00

армения

электросети армении

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 15 июл — РИА Новости. Оппозиционные фракции армянского парламента оспаривают в Конституционном суде страны законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил депутат Национального собрания Арцвик Минасян онлайн-ресурсу pastinfo.am."Оппозиционные фракции Национального собрания обратились в Конституционный суд, оспаривая конституционность принятого властями закона о "захвате" "Электросетей Армении". Иском оспаривается несколько статей и поправок. Первый из них касается прав собственности", — приводит издание слова депутата.В частности, по его словам, законодательные поправки позволяют аннулировать лицензию без решения суда, что лишает лицензированную компанию права распоряжаться своим имуществом по целевому назначению. "Кроме того, предоставляется возможность ограничения имущественных прав собственника путем лишения его имущества способами, не предусмотренными международными договорами и Конституцией", — считает депутат.Он добавил, что вторая группа нарушений касается основополагающего принципа отсутствия обратной силы закона. "Нарушаются также принципы независимости и самостоятельности автономных организаций, закрепленные в Конституции", — отметил парламентарий.Кроме того, Минасян заявил, что имеется ряд формулировок, в том числе нарушающих принцип правовой определенности при определении цены при продаже компании: преимущественное право на покупку закреплено за государством, притом что, как в случае с ООО, так и ЗАО, преимущественное право имеют акционеры, а теперь такое право предоставлено властям без внесения каких-либо законодательных изменений.По словам Минасяна, также были допущены грубые нарушения в процедурах принятия законов: не были даны заключения, более того, общество лишили возможности участвовать в принятии этого решения путем слушаний. Но, по словам Минасяна, самая большая угроза — это коллапс в энергетической системе, к которому приведет реализация принятых парламентом законов.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029269930.html

https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html

https://ria.ru/20250715/armeniya-2029317598.html

https://ria.ru/20250715/armeniya-2029038887.html

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армения, электросети армении, преследование карапетяна в армении