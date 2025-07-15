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"Расколоть и ослабить". Возле России появилась "третья сила" - РИА Новости, 15.07.2025
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08:00 15.07.2025 (обновлено: 08:03 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029038887.html
"Расколоть и ослабить". Возле России появилась "третья сила"
"Расколоть и ослабить". Возле России появилась "третья сила" - РИА Новости, 15.07.2025
"Расколоть и ослабить". Возле России появилась "третья сила"
Давление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оппозицию привело к тому, что его противники во главе с опальным миллиардером Самвелом Карапетяном решили... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:00:00+03:00
2025-07-15T08:03:00+03:00
армения
россия
оаэ
самвел карапетян
никол пашинян
сейран оганян
дашнакцутюн
ташир
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Давление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оппозицию привело к тому, что его противники во главе с опальным миллиардером Самвелом Карапетяном решили создать партию. Они надеются объединить тех, кто не доверяет действующему правительству и другим политикам. О перспективах этого проекта — в материале РИА Новости.Третья силаБизнесмен объявил о своей инициативе, находясь за решеткой. "С большим уважением отношусь к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна. Но у нас есть собственное видение будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Попытаемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Отвергнем черно-белые и другие искусственные разделения, которые эти власти навязали обществу, раскалывая и ослабляя нашу страну", — передали обращение Карапетяна его защитники.Миллиардера арестовали 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к госперевороту. Параллельно правительство запустило процесс национализации принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении" (ЭСА). Кроме того, правоохранительные органы расследуют дело, связанное с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в группе компаний "Ташир", также контролируемой Карапетяном. Там провели обыски, после которых на два месяца арестовали директора сети пиццерий "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна.Чуть позже, 7 и 8 июля, депутатской неприкосновенности лишили троих депутатов от фракции "Армения" — Сейрана Оганяна, Арцвика Минасяна и Артура Саркисяна.Оганяна обвиняют в том, что он, будучи министром обороны в правительстве Сержа Саргсяна, незаконно присвоил себе участок земли в природоохраной зоне озера Севан и построил там коттедж для личного пользования. По версии следствия, Минасян, который на тот момент был министром охраны окружающей среды, знал об этом, но допустил правонарушение. Пока оба находятся под подпиской о невыезде. Саркисяна же, как и Карапетяна с Казаряном, задержали на два месяца по обвинению в подготовке госпереворота. По этому делу проходит еще архиепископ Баграт — он тоже в тюрьме.Утром 10 июля власти провели обыски у членов Армянского революционного фронта "Дашнакцутюн" (АРФД). Семерых доставили в Следственный комитет. Силовики уверяют, что нашли боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества. Оппозиционеры утверждают, что полицейские изъяли оружие для страйкбола."АРФД пытались закрыть еще при царе, не смогли, большевики — не смогли, Армянское общенациональное движение — не смогло. Мы видим, что теперь АРФД есть, а их больше нет", — отметил по этому поводу депутат от блока "Армения" Артур Хачатрян.Повод для атакиВласти говорят, что предотвратили госпереворот. Оппозиционеры указывают на другое: 10 июля в ходе пятичасовых переговоров в ОАЭ с президентом Азербайждана Ильхамом Алиевым Пашинян согласился на открытие Зангезурского коридора, лишив Армению контроля над частью Сюникской области.Премьер нанес превентивный удар по оппонентам, надеясь погасить критику в случае подписания мира.Они еще не начиналиОднако каждая атака Пашиняна оборачивается еще большей эскалацией. И вот — следующий уровень, создание новой партии.По армянским законам, человек с двойным гражданством не может быть депутатом или тем более премьер-министром. У Самвела Карапетяна есть второй паспорт — российский. С такой же проблемой столкнулся архиепископ Баграт (гражданин Армении и Канады), лидер прошлогодних протестов. Тем не менее опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у партии Карапетяна есть перспективы."Любая политическая сила, которую он возглавит, учитывая его ресурсы, станет одним из важнейших игроков. Карапетян готов сотрудничать со всеми организациями, борющимися с нынешним премьером. Также он подчеркнул, что в госаппарате есть люди, которым не нравится курс правительства, но они не видят альтернативы", — отмечает руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.Но Карапетяну из-за его российского гражданства будет непросто. "Глава "Союза армян России" Ара Абрамян во время правления Сержа Саргсяна тоже пытался войти в армянскую политику, но получил решительный отпор", — напоминает главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.Многое зависит от армяно-азербайджанских переговоров, добавляет он."У Пашиняна низкий рейтинг, но сторонников достаточно, чтобы не допустить внутриполитического хаоса. Если заключить мир не получится или итоговый документ не оправдывает надежд — вот тогда премьер может окончательно лишиться поддержки", — уточняет эксперт.И подчеркивает: Карапетян действует не в личных интересах, "потому что он и так миллиардер". А судьба другого бизнесмена, Рубена Варданяна, возглавившего правительство непризнанного Нагорного Карабаха в 2022-м, показывает: участие в политической жизни Армении чревато проблемами.
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армения, россия, оаэ, самвел карапетян, никол пашинян, сейран оганян, дашнакцутюн, ташир , электрические сети армении, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, ОАЭ, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Сейран Оганян, Дашнакцутюн, Ташир , Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
"Расколоть и ослабить". Возле России появилась "третья сила"

Политолог Халатян: политическая партия Карапетяна будет важным игроком в Армении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлемянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена
Племянник арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Племянник арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Давление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оппозицию привело к тому, что его противники во главе с опальным миллиардером Самвелом Карапетяном решили создать партию. Они надеются объединить тех, кто не доверяет действующему правительству и другим политикам. О перспективах этого проекта — в материале РИА Новости.

Третья сила

Бизнесмен объявил о своей инициативе, находясь за решеткой. "С большим уважением отношусь к политическим силам и деятелям, которые до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна. Но у нас есть собственное видение будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, со своей новой командой, не исключая внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Попытаемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Отвергнем черно-белые и другие искусственные разделения, которые эти власти навязали обществу, раскалывая и ослабляя нашу страну", — передали обращение Карапетяна его защитники.
© Фото : соцсети Этери КарапетянСамвел Карапетян с женой Этери
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети Этери Карапетян
Самвел Карапетян с женой Этери
Миллиардера арестовали 18 июня на два месяца по обвинению в призывах к госперевороту. Параллельно правительство запустило процесс национализации принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении" (ЭСА). Кроме того, правоохранительные органы расследуют дело, связанное с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в группе компаний "Ташир", также контролируемой Карапетяном. Там провели обыски, после которых на два месяца арестовали директора сети пиццерий "Ташир Пицца" Вагинака Казаряна.
Чуть позже, 7 и 8 июля, депутатской неприкосновенности лишили троих депутатов от фракции "Армения" — Сейрана Оганяна, Арцвика Минасяна и Артура Саркисяна.
Оганяна обвиняют в том, что он, будучи министром обороны в правительстве Сержа Саргсяна, незаконно присвоил себе участок земли в природоохраной зоне озера Севан и построил там коттедж для личного пользования. По версии следствия, Минасян, который на тот момент был министром охраны окружающей среды, знал об этом, но допустил правонарушение. Пока оба находятся под подпиской о невыезде. Саркисяна же, как и Карапетяна с Казаряном, задержали на два месяца по обвинению в подготовке госпереворота. По этому делу проходит еще архиепископ Баграт — он тоже в тюрьме.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Архиепископ Баграт Галстанян
Утром 10 июля власти провели обыски у членов Армянского революционного фронта "Дашнакцутюн" (АРФД). Семерых доставили в Следственный комитет. Силовики уверяют, что нашли боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества. Оппозиционеры утверждают, что полицейские изъяли оружие для страйкбола.
"АРФД пытались закрыть еще при царе, не смогли, большевики — не смогли, Армянское общенациональное движение — не смогло. Мы видим, что теперь АРФД есть, а их больше нет", — отметил по этому поводу депутат от блока "Армения" Артур Хачатрян.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00

Повод для атаки

Власти говорят, что предотвратили госпереворот. Оппозиционеры указывают на другое: 10 июля в ходе пятичасовых переговоров в ОАЭ с президентом Азербайждана Ильхамом Алиевым Пашинян согласился на открытие Зангезурского коридора, лишив Армению контроля над частью Сюникской области.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер нанес превентивный удар по оппонентам, надеясь погасить критику в случае подписания мира.

Они еще не начинали

Однако каждая атака Пашиняна оборачивается еще большей эскалацией. И вот — следующий уровень, создание новой партии.
По армянским законам, человек с двойным гражданством не может быть депутатом или тем более премьер-министром. У Самвела Карапетяна есть второй паспорт — российский. С такой же проблемой столкнулся архиепископ Баграт (гражданин Армении и Канады), лидер прошлогодних протестов. Тем не менее опрошенные РИА Новости эксперты считают, что у партии Карапетяна есть перспективы.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна
"Любая политическая сила, которую он возглавит, учитывая его ресурсы, станет одним из важнейших игроков. Карапетян готов сотрудничать со всеми организациями, борющимися с нынешним премьером. Также он подчеркнул, что в госаппарате есть люди, которым не нравится курс правительства, но они не видят альтернативы", — отмечает руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
Но Карапетяну из-за его российского гражданства будет непросто. "Глава "Союза армян России" Ара Абрамян во время правления Сержа Саргсяна тоже пытался войти в армянскую политику, но получил решительный отпор", — напоминает главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.
Многое зависит от армяно-азербайджанских переговоров, добавляет он.
© РИА НовостиАрмянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана. Кадр видео
Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости
Армянские переселенцы из Нагорного Карабаха собрались на митинг в центре Еревана. Кадр видео
"У Пашиняна низкий рейтинг, но сторонников достаточно, чтобы не допустить внутриполитического хаоса. Если заключить мир не получится или итоговый документ не оправдывает надежд — вот тогда премьер может окончательно лишиться поддержки", — уточняет эксперт.
И подчеркивает: Карапетян действует не в личных интересах, "потому что он и так миллиардер". А судьба другого бизнесмена, Рубена Варданяна, возглавившего правительство непризнанного Нагорного Карабаха в 2022-м, показывает: участие в политической жизни Армении чревато проблемами.
 
АрменияРоссияОАЭСамвел КарапетянНикол ПашинянСейран ОганянДашнакцутюнТаширЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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