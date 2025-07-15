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Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову - РИА Новости, 15.07.2025
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16:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/arest--2029281887.html
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову - РИА Новости, 15.07.2025
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:53:00+03:00
2025-07-15T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на три месяца", - сказали в суде. Там добавили, что защита просила отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий, но суд отклонил это ходатайство. Мещанский суд Москвы арестовал Иванова 21 мая.
https://ria.ru/20250712/arest-2028749167.html
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тамбовская область, москва, россия, общество
Тамбовская область, Москва, Россия, Общество
Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

Суд в Москве продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыБывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов в Мещанском районном суд городе Москвы
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов в Мещанском районном суд городе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов в Мещанском районном суд городе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на три месяца", - сказали в суде.
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Там добавили, что защита просила отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий, но суд отклонил это ходатайство.
Мещанский суд Москвы арестовал Иванова 21 мая.
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