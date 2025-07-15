https://ria.ru/20250715/arest--2029281887.html

Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову - РИА Новости, 15.07.2025

Суд продлил арест бывшему замгубернатора Тамбовской области Иванову

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сроком на три месяца", - сказали в суде. Там добавили, что защита просила отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий, но суд отклонил это ходатайство. Мещанский суд Москвы арестовал Иванова 21 мая.

https://ria.ru/20250712/arest-2028749167.html

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