https://ria.ru/20250715/akunin-2029149532.html
Акунин* почти год не платит по иноагентским штрафам
Акунин* почти год не платит по иноагентским штрафам - РИА Новости, 15.07.2025
Акунин* почти год не платит по иноагентским штрафам
Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили)* с августа прошлого года не платит по иноагентским штрафам, его задолженность составляет 75 тысяч... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:46:00+03:00
2025-07-15T06:46:00+03:00
2025-07-15T06:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили)* с августа прошлого года не платит по иноагентским штрафам, его задолженность составляет 75 тысяч рублей, следует из судебных материалов и документов ФССП РФ с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным судебных документов, Таганский суд Москвы в августе 2024 года назначил Акунину* штраф за публикацию материалов без плашки иноагента в составе организации-иноагента "Настоящая Россия"**. В декабре 2024 года суд ещё раз оштрафовал писателя за публикацию материалов в Telegram-канале без указания плашки иноагента. Эти штрафы, как следует из материалов ФССП РФ, Акунин так и не погасил. По материалам ФССП, на писателя возбуждено два исполнительных производства, общая сумма долга по штрафам составляет 75 тысяч рублей. В понедельник, 14 июля, военный суд заочно приговорил Акунина* к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.* Организация, признанная в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20250710/inoagent-2028253578.html
https://ria.ru/20250714/inoagenty-2029079845.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Акунин* почти год не платит по иноагентским штрафам
Писатель Борис Акунин с августа 2024 года не платит по иноагентским штрафам
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили)* с августа прошлого года не платит по иноагентским штрафам, его задолженность составляет 75 тысяч рублей, следует из судебных материалов и документов ФССП РФ с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным судебных документов, Таганский суд Москвы
в августе 2024 года назначил Акунину* штраф за публикацию материалов без плашки иноагента в составе организации-иноагента "Настоящая Россия"**. В декабре 2024 года суд ещё раз оштрафовал писателя за публикацию материалов в Telegram-канале без указания плашки иноагента. Эти штрафы, как следует из материалов ФССП РФ
, Акунин так и не погасил.
По материалам ФССП, на писателя возбуждено два исполнительных производства, общая сумма долга по штрафам составляет 75 тысяч рублей.
В понедельник, 14 июля, военный суд заочно приговорил Акунина* к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ
. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
* Организация, признанная в России иностранным агентом.