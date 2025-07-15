https://ria.ru/20250715/aerodromy-2029265194.html

Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры

Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры - РИА Новости, 15.07.2025

Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры

Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:47:00+03:00

2025-07-15T15:47:00+03:00

2025-07-15T15:47:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.

https://ria.ru/20250506/mishustin-2015282762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, экономика