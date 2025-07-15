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Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры - РИА Новости, 15.07.2025
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15:47 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/aerodromy-2029265194.html
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры
Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:47:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры

Мишустин: в России активно модернизируется аэродромная инфраструктура

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтратегическая сессия правительства "Развитие авиационной промышленности"
Стратегическая сессия правительства Развитие авиационной промышленности - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Стратегическая сессия правительства "Развитие авиационной промышленности"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе.
"В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин.
Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
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