https://ria.ru/20250715/aerodromy-2029265194.html
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры - РИА Новости, 15.07.2025
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры
Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:47:00+03:00
2025-07-15T15:47:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256718_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d637427cb2d91bab8ef9f35a3e565217.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе. "В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин. Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.
https://ria.ru/20250506/mishustin-2015282762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029256718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f764f87652078b446f952c38c9f00fac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры
Мишустин: в России активно модернизируется аэродромная инфраструктура
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аэродромная инфраструктура РФ активно модернизируется, строятся новые аэровокзальные комплексы, а также совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на стратегической сессии "Развитие авиационной промышленности", председатель правительства отметил, что российский воздушный флот должен быть основан на отечественных технологических решениях и мощной производственной базе.
"В условиях санкций, внешних ограничений создание всей линейки отечественной техники необходимо для надежного развития связанности наших регионов, достижения стратегической цели увеличения авиационной мобильности граждан в 1,5 раза к 2030 году. Для этого также активно строятся и новые комфортные аэровокзальные комплексы, модернизируется активно аэродромная инфраструктура, совершенствуется система управление воздушным движением, что способствует расширению маршрутной сети", - сообщил Мишустин
.
Он подчеркнул, что, как результат, перелеты на внутренних линиях становятся удобными для большого количества людей.