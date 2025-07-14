https://ria.ru/20250714/zoopark-2029109844.html
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы, не принявшей их
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы, не принявшей их - РИА Новости, 14.07.2025
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы, не принявшей их
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят, сообщили в понедельник представители зоопарка. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:20:00+03:00
2025-07-14T20:20:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят, сообщили в понедельник представители зоопарка. Уточняется, что в Кёльнском зоопарке в начале прошлой недели у пары азиатских львов родились два львёнка - самец и самка. "Однако их пришлось усыпить, так как львица по кличке Джина даже спустя несколько дней не приняла новорождённых и не стала за ними ухаживать", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте зоопарка в Facebook*. Уточняется, что сотрудники зоопарка приложили все возможные усилия, чтобы помочь Джине привыкнуть к детёнышам: её временно отделили от более старших львят, родившихся в январе 2024 года, чтобы обеспечить спокойную обстановку для нового помёта. "За ситуацией в родильной зоне внимательно наблюдали, привлекались ветеринары, создавалась полная тишина. На некоторое время возникла надежда - одного из детёнышей удалось заметить за кормлением у матери. Но, как отмечает зоопарк, Джина так и не начала полноценно заботиться о новорождённых", - добавили представители зоопарка, уточнив, что львица продолжала стремиться вернуться к старшим львятам, которым сейчас 1,5 года и которые всё ещё не самостоятельны и нуждаются в материнской заботе на протяжении нескольких следующих месяцев. По словам специалистов, поведение Джины было абсолютно рациональным: она сосредоточилась на выкармливании подросшего потомства с высокими шансами на выживание. Эксперты добавили, что шансы на выживание у только что родившихся львят были крайне низкими - они появились на свет очень рано и были слабы. "В конечном итоге после тщательного обсуждения с участием всех ответственных биологов, по рекомендации координатора программы разведения азиатских львов и на основании ветеринарного заключения, было принято решение усыпить уже сильно ослабленных львят, чтобы избавить их от страданий", - добавили в зоопарке. Уточняется, что также было заранее согласовано, что ручного выкармливания не будет, так как в рамках международной программы разведения принято избегать такого подхода, поскольку он может привести к чрезмерному привыканию животных к людям, что негативно влияет на их поведение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250523/lvenok-2018636339.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кельн, германия, в мире
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы, не принявшей их
Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы Джины, так как она не приняла их
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Кельнский зоопарк усыпил детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят, сообщили в понедельник представители зоопарка.
Уточняется, что в Кёльнском зоопарке в начале прошлой недели у пары азиатских львов родились два львёнка - самец и самка. "Однако их пришлось усыпить, так как львица по кличке Джина даже спустя несколько дней не приняла новорождённых и не стала за ними ухаживать", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте зоопарка в Facebook*.
Уточняется, что сотрудники зоопарка приложили все возможные усилия, чтобы помочь Джине привыкнуть к детёнышам: её временно отделили от более старших львят, родившихся в январе 2024 года, чтобы обеспечить спокойную обстановку для нового помёта.
"За ситуацией в родильной зоне внимательно наблюдали, привлекались ветеринары, создавалась полная тишина. На некоторое время возникла надежда - одного из детёнышей удалось заметить за кормлением у матери. Но, как отмечает зоопарк, Джина так и не начала полноценно заботиться о новорождённых", - добавили представители зоопарка, уточнив, что львица продолжала стремиться вернуться к старшим львятам, которым сейчас 1,5 года и которые всё ещё не самостоятельны и нуждаются в материнской заботе на протяжении нескольких следующих месяцев.
По словам специалистов, поведение Джины было абсолютно рациональным: она сосредоточилась на выкармливании подросшего потомства с высокими шансами на выживание. Эксперты добавили, что шансы на выживание у только что родившихся львят были крайне низкими - они появились на свет очень рано и были слабы.
"В конечном итоге после тщательного обсуждения с участием всех ответственных биологов, по рекомендации координатора программы разведения азиатских львов и на основании ветеринарного заключения, было принято решение усыпить уже сильно ослабленных львят, чтобы избавить их от страданий", - добавили в зоопарке.
Уточняется, что также было заранее согласовано, что ручного выкармливания не будет, так как в рамках международной программы разведения принято избегать такого подхода, поскольку он может привести к чрезмерному привыканию животных к людям, что негативно влияет на их поведение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.