Рейтинг@Mail.ru
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:08 14.07.2025 (обновлено: 15:09 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zhara-2029028327.html
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий - РИА Новости, 14.07.2025
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что в жаркую или холодную погоду любой человек, независимо от... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:08:00+03:00
2025-07-14T15:09:00+03:00
религия
россия
москва
ильдар аляутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_0:199:2672:1702_1920x0_80_0_0_651fc7d3998449e504b5254767c1e92b.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что в жаркую или холодную погоду любой человек, независимо от вероисповедания, может зайти в мечеть и восстановить силы. "Если человек почувствует ухудшение самочувствия вследствие погодных условий, то он может войти внутрь культового помещения, мечети, восстановить силы, воспользоваться доступными источниками питьевой воды. Двери наших мечетей открыты для всех желающих. Единственное, как и при посещении любого храма, важно соблюдать установленные правила относительно внешнего вида (на входе при необходимости выдаются накидки и халаты), поддерживать порядок и не нарушать покой молящихся", – рассказал он. Муфтий сообщил, что при необходимости сотрудники духовного управления мусульман вызовут скорую помощь. "Мы не можем оставить человека без поддержки, если таковая потребуется", – заключил Аляутдинов.
https://ria.ru/20250712/vrach-2028712704.html
https://ria.ru/20250714/vrach-2028925120.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151556/66/1515566698_70:0:2602:1899_1920x0_80_0_0_9be52380ace5ae4a75b4b0d5d6b95f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ильдар аляутдинов
Религия, Россия, Москва, Ильдар Аляутдинов
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий

Муфтий Ильдар Аляутдинов: каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что в жаркую или холодную погоду любой человек, независимо от вероисповедания, может зайти в мечеть и восстановить силы.
"Если человек почувствует ухудшение самочувствия вследствие погодных условий, то он может войти внутрь культового помещения, мечети, восстановить силы, воспользоваться доступными источниками питьевой воды. Двери наших мечетей открыты для всех желающих. Единственное, как и при посещении любого храма, важно соблюдать установленные правила относительно внешнего вида (на входе при необходимости выдаются накидки и халаты), поддерживать порядок и не нарушать покой молящихся", – рассказал он.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары
12 июля, 03:47
Муфтий сообщил, что при необходимости сотрудники духовного управления мусульман вызовут скорую помощь.
"Мы не можем оставить человека без поддержки, если таковая потребуется", – заключил Аляутдинов.
Велосипед на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару
Вчера, 03:53
 
РелигияРоссияМоскваИльдар Аляутдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала