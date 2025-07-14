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Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий - РИА Новости, 14.07.2025
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий
Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что в жаркую или холодную погоду любой человек, независимо от... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:08:00+03:00
2025-07-14T15:08:00+03:00
2025-07-14T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что в жаркую или холодную погоду любой человек, независимо от вероисповедания, может зайти в мечеть и восстановить силы. "Если человек почувствует ухудшение самочувствия вследствие погодных условий, то он может войти внутрь культового помещения, мечети, восстановить силы, воспользоваться доступными источниками питьевой воды. Двери наших мечетей открыты для всех желающих. Единственное, как и при посещении любого храма, важно соблюдать установленные правила относительно внешнего вида (на входе при необходимости выдаются накидки и халаты), поддерживать порядок и не нарушать покой молящихся", – рассказал он. Муфтий сообщил, что при необходимости сотрудники духовного управления мусульман вызовут скорую помощь. "Мы не можем оставить человека без поддержки, если таковая потребуется", – заключил Аляутдинов.
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россия, москва, ильдар аляутдинов
Религия, Россия, Москва, Ильдар Аляутдинов
Каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы, заявил муфтий
Муфтий Ильдар Аляутдинов: каждый может зайти в мечеть в жару и восстановить силы