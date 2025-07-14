На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов Испании, сообщает Национальный географический институт страны.
Землетрясение произошло в понедельник в 7.13 по местному времени (8.13 мск). Очаг залегал на глубине 2 километров.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения находился в 55 километрах к юго-востоку от города Альмерия на юге страны.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Как пишет газета Pais, жители прибрежного городка Агуа-Амарга рассказали, что их разбудили подземные толчки. "Я спала, и на несколько секунд весь дом задрожал, и одновременно раздался оглушительный грохот. Он разбудил всю мою семью и жителей жилого комплекса", - рассказала одно из местных жительниц. Издание также отмечает, что подземные толчки ощущались не только в Альмерии, но и в других регионах Испании, а также а Алжире.
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