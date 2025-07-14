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На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025
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08:56 14.07.2025 (обновлено: 10:08 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zemletryasenie-2028941584.html
На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 14.07.2025
На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов Испании, сообщает Национальный географический институт страны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:56:00+03:00
2025-07-14T10:08:00+03:00
в мире
испания
альмерия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов Испании, сообщает Национальный географический институт страны. Землетрясение произошло в понедельник в 7.13 по местному времени (8.13 мск). Очаг залегал на глубине 2 километров. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения находился в 55 километрах к юго-востоку от города Альмерия на юге страны. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.Как пишет газета Pais, жители прибрежного городка Агуа-Амарга рассказали, что их разбудили подземные толчки. "Я спала, и на несколько секунд весь дом задрожал, и одновременно раздался оглушительный грохот. Он разбудил всю мою семью и жителей жилого комплекса", - рассказала одно из местных жительниц. Издание также отмечает, что подземные толчки ощущались не только в Альмерии, но и в других регионах Испании, а также а Алжире.
https://ria.ru/20250713/japonija-2028859504.html
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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в мире, испания, альмерия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Испания, Альмерия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5

У южных берегов Испании произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южных берегов Испании, сообщает Национальный географический институт страны.
Землетрясение произошло в понедельник в 7.13 по местному времени (8.13 мск). Очаг залегал на глубине 2 километров.
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По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения находился в 55 километрах к юго-востоку от города Альмерия на юге страны.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Как пишет газета Pais, жители прибрежного городка Агуа-Амарга рассказали, что их разбудили подземные толчки. "Я спала, и на несколько секунд весь дом задрожал, и одновременно раздался оглушительный грохот. Он разбудил всю мою семью и жителей жилого комплекса", - рассказала одно из местных жительниц. Издание также отмечает, что подземные толчки ощущались не только в Альмерии, но и в других регионах Испании, а также а Алжире.
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В миреИспанияАльмерияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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