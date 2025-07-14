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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 14.07.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:00:00+03:00
2025-07-14T11:00:00+03:00
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США. "Землетрясение произошло в 12 часов 49 минут 57 секунд по западноиндонезийскому времени (08.49.57 мск). Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в индонезийской провинции Малуку", - сообщает Геологическая служба США. В сообщении также говорится, что никакой информации о разрушениях или жертвах пока с места землетрясения не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщает, что угроза цунами в связи с землетрясением в Индонезии не объявлялась. "Предупреждение о цунами не объявляется ни на одном из уровней: ни публичного предупреждения, ни заявления о необходимости наблюдения за ситуацией, ни заявления об угрозе", - говорится в сообщении центра, расположенного на Гавайских островах.
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в мире, индонезия, сша, малуку
В мире, Индонезия, США, Малуку
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на островах Индонезии, угрозы цунами нет