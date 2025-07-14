https://ria.ru/20250714/zemletryasenie--2028965955.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 14.07.2025

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:00:00+03:00

2025-07-14T11:00:00+03:00

2025-07-14T11:00:00+03:00

в мире

индонезия

сша

малуку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США. "Землетрясение произошло в 12 часов 49 минут 57 секунд по западноиндонезийскому времени (08.49.57 мск). Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в индонезийской провинции Малуку", - сообщает Геологическая служба США. В сообщении также говорится, что никакой информации о разрушениях или жертвах пока с места землетрясения не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщает, что угроза цунами в связи с землетрясением в Индонезии не объявлялась. "Предупреждение о цунами не объявляется ни на одном из уровней: ни публичного предупреждения, ни заявления о необходимости наблюдения за ситуацией, ни заявления об угрозе", - говорится в сообщении центра, расположенного на Гавайских островах.

https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html

https://ria.ru/20250705/yaponiya-2027331667.html

индонезия

сша

малуку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, сша, малуку