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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 14.07.2025
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11:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zemletryasenie--2028965955.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 14.07.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:00:00+03:00
2025-07-14T11:00:00+03:00
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США. "Землетрясение произошло в 12 часов 49 минут 57 секунд по западноиндонезийскому времени (08.49.57 мск). Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в индонезийской провинции Малуку", - сообщает Геологическая служба США. В сообщении также говорится, что никакой информации о разрушениях или жертвах пока с места землетрясения не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщает, что угроза цунами в связи с землетрясением в Индонезии не объявлялась. "Предупреждение о цунами не объявляется ни на одном из уровней: ни публичного предупреждения, ни заявления о необходимости наблюдения за ситуацией, ни заявления об угрозе", - говорится в сообщении центра, расположенного на Гавайских островах.
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в мире, индонезия, сша, малуку
В мире, Индонезия, США, Малуку
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на островах Индонезии, угрозы цунами нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в понедельник в районе островов Танимбар в провинции Малуку в западной части Индонезии, сообщает Геологическая служба США.
"Землетрясение произошло в 12 часов 49 минут 57 секунд по западноиндонезийскому времени (08.49.57 мск). Эпицентр находился на глубине 66 км, примерно в 177 км к западу от города Туал в индонезийской провинции Малуку", - сообщает Геологическая служба США.
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В сообщении также говорится, что никакой информации о разрушениях или жертвах пока с места землетрясения не поступало.
Тихоокеанский центр предупреждения цунами сообщает, что угроза цунами в связи с землетрясением в Индонезии не объявлялась.
"Предупреждение о цунами не объявляется ни на одном из уровней: ни публичного предупреждения, ни заявления о необходимости наблюдения за ситуацией, ни заявления об угрозе", - говорится в сообщении центра, расположенного на Гавайских островах.
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