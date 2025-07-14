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В США назвали Зеленского недобросовестным политиком - РИА Новости, 14.07.2025
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15:42 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2029038050.html
В США назвали Зеленского недобросовестным политиком
В США назвали Зеленского недобросовестным политиком - РИА Новости, 14.07.2025
В США назвали Зеленского недобросовестным политиком
Владимир Зеленский ведет себя недобросовестно и не действует в интересах своего народа, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:42:00+03:00
2025-07-14T15:42:00+03:00
в мире
флорида
тампа
украина
владимир зеленский
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ТАМПА (США), 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недобросовестно и не действует в интересах своего народа, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Я считаю, что Зеленский - недобросовестный актор... Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей. Это не защита интересов народа. Поэтому Зеленский неискренен", - сказал Криспи на полях молодежного форума во Флориде. По его словам, именно это является одной из главных причин затянувшегося конфликта. Американский консерватор выразил надежду, что ситуация вскоре разрешится. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250714/vstrecha-2028975609.html
https://ria.ru/20250201/karlson-1996780291.html
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в мире, флорида, тампа, украина, владимир зеленский
В мире, Флорида, Тампа, Украина, Владимир Зеленский
В США назвали Зеленского недобросовестным политиком

Криспи: Зеленский ведет себя недобросовестно и не действует в интересах народа

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ТАМПА (США), 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недобросовестно и не действует в интересах своего народа, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком.
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"Я считаю, что Зеленский - недобросовестный актор... Все понимают: если ты начинаешь войну, будучи в разы слабее, и при этом выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, ты приведешь к гибели сотни тысяч своих людей. Это не защита интересов народа. Поэтому Зеленский неискренен", - сказал Криспи на полях молодежного форума во Флориде.
По его словам, именно это является одной из главных причин затянувшегося конфликта. Американский консерватор выразил надежду, что ситуация вскоре разрешится.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
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