Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.07.2025 (обновлено: 19:20 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2029018058.html
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом
Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:32:00+03:00
2025-07-14T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кит келлог
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029020772_0:275:2994:1959_1920x0_80_0_0_2635e3b9650d48c7d9da87853a82f430.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Об этом он написал в Telegram-канале. "Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", — говорится в публикации. Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в который может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html
https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029020772_169:0:2830:1996_1920x0_80_0_0_7ff69dfe519a1c4b191d2c05886225f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, кит келлог, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом

Зеленский обсудил с Келлогом вопросы закупки оружия и санкций против России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 14 июля 2025
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве. 14 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США раскрыли истинную цель нового плана Трампа по Украине
Вчера, 08:58
Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в который может войти наступательное оружие.

В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трампу сообщили плохие новости перед его заявлением о России
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКит КеллогВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала