https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2029018058.html

Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом

Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом - РИА Новости, 14.07.2025

Зеленский сделал дерзкое заявление о России после встречи с Келлогом

Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Об этом он написал в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T14:32:00+03:00

2025-07-14T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал усилить санкции против России. Об этом он написал в Telegram-канале. "Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", — говорится в публикации. Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в который может войти наступательное оружие. В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250714/berletik-2028941744.html

https://ria.ru/20250714/shrayver-2028940508.html

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в мире, россия, украина, кит келлог, владимир зеленский, киев