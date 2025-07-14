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В Крыму заявили, что Зеленскому нужен короткий мир - РИА Новости, 14.07.2025
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07:22 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028934083.html
В Крыму заявили, что Зеленскому нужен короткий мир
В Крыму заявили, что Зеленскому нужен короткий мир - РИА Новости, 14.07.2025
В Крыму заявили, что Зеленскому нужен короткий мир
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским заинтересованы лишь в коротком мире из-за плохих... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:22:00+03:00
2025-07-14T07:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским заинтересованы лишь в коротком мире из-за плохих дел у ВСУ на фронте. "Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро. Сегодня главный союзник Зеленского - террор. Именно он убивает тысячи людей, взрывает машины, посылает беспилотники на пляжи, где отдыхают дети. Без террора он был бы другим человеком", - сказал Константинов РИА Новости, комментируя паузу в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. По его словам, киевские власти во главе с Зеленским наживаются на военном конфликте и не готовы отказаться от источника своего обогащения. "Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же - ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации. Скоро сетками будут ловить, как рабов", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20250713/drony-2028892727.html
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в мире, америка, испания, италия, владимир зеленский, владимир константинов, вооруженные силы украины, республика крым
В мире, Америка, Испания, Италия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму заявили, что Зеленскому нужен короткий мир

Константинов: Зеленскому нужен короткий мир из-за плохих дел у ВСУ на фронте

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским заинтересованы лишь в коротком мире из-за плохих дел у ВСУ на фронте.
"Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро. Сегодня главный союзник Зеленского - террор. Именно он убивает тысячи людей, взрывает машины, посылает беспилотники на пляжи, где отдыхают дети. Без террора он был бы другим человеком", - сказал Константинов РИА Новости, комментируя паузу в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.
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По его словам, киевские власти во главе с Зеленским наживаются на военном конфликте и не готовы отказаться от источника своего обогащения.
"Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же - ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации. Скоро сетками будут ловить, как рабов", - сказал Константинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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В миреАмерикаИспанияИталияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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