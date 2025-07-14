https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028921241.html

“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа

“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа - РИА Новости, 14.07.2025

“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа

Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, РИА Новости, 14.07.2025

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. Как говорится, всем, кому должен, — прощаю; <…> Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того”, — сказал он.Как считает Соскин, в отношениях с западными лидерами глава киевского режима преследует одну цель — получить выгоду от отношений с той или иной страной, избежав при этом выполнения согласованных договоренностей.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделке в конфликте между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html

https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html

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