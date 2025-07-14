https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028921241.html
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа
Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:07:00+03:00
2025-07-14T02:07:00+03:00
2025-07-14T02:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. Как говорится, всем, кому должен, — прощаю; <…> Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того”, — сказал он.Как считает Соскин, в отношениях с западными лидерами глава киевского режима преследует одну цель — получить выгоду от отношений с той или иной страной, избежав при этом выполнения согласованных договоренностей.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделке в конфликте между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа
Соскин: Зеленский не держит слово, поэтому Трампу сложно строить с ним отношения