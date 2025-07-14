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“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zelenskiy-2028921241.html
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа
Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:07:00+03:00
2025-07-14T02:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
олег соскин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. Как говорится, всем, кому должен, — прощаю; &lt;…&gt; Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того”, — сказал он.Как считает Соскин, в отношениях с западными лидерами глава киевского режима преследует одну цель — получить выгоду от отношений с той или иной страной, избежав при этом выполнения согласованных договоренностей.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделке в конфликте между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
“Он беспредельщик”: в Киеве рассказали, чем Зеленский раздражает Трампа

Соскин: Зеленский не держит слово, поэтому Трампу сложно строить с ним отношения

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не держит слово и не дает ничего взамен на помощь, и поэтому президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать с ним доверительные отношения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. Как говорится, всем, кому должен, — прощаю; <…> Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того”, — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Вчера, 04:18
Как считает Соскин, в отношениях с западными лидерами глава киевского режима преследует одну цель — получить выгоду от отношений с той или иной страной, избежав при этом выполнения согласованных договоренностей.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Трамп видит в Зеленском важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделке в конфликте между Украиной и Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег Соскин
 
 
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