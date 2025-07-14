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Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025
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10:52 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zelenskij-2028964956.html
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения, пишут СМИ
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения, пишут СМИ
Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:52:00+03:00
2025-07-14T10:52:00+03:00
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, сообщает украинское агентство УНИАН. "Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на очередные 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения, пишут СМИ

УНИАН: Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения на 90 дней

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на очередные 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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