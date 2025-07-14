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Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 14.07.2025 (обновлено: 10:48 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zelenskij-2028963372.html
Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук
Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук
Владимир Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины - он хочет лишать их гражданства, считает председатель совета движения... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:46:00+03:00
2025-07-14T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины - он хочет лишать их гражданства, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению Медведчука, Зеленскому удалось "уничтожить реальную оппозицию". "...Остаются простые избиратели, те, кто не захотят продолжения его преступной политики. И вот для них режим Зеленского готовит сюрприз. Всех, кто не согласен с политикой режима наркофюрера, собираются лишить гражданства или избирательных прав. Тогда голосовать против него будет просто некому", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик отмечает, что на подписи у спикера украинского парламента Руслана Стефанчука лежит принятый Радой во втором и окончательном чтении закон о так называемом "множественном гражданстве", который расширяет возможности для властей лишать украинцев гражданства. "Наиболее заметное из них – это наличие гражданства российского, однако, в случае признания виновным по ряду преступлений, отберут украинский паспорт даже у тех, кто другого не имеет. Хотя это прямо запрещено статьей 25 конституции Украины. Таким образом, идет уничтожение не только оппозиционных политиков, но и оппозиционного электората", - резюмировал Медведчук. Верховная рада 18 июня приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданами других стран, в том числе иностранными наемниками. Закон вводит множественное гражданство и упрощает получение украинского гражданства для граждан стран "из специального перечня", а также иностранцам, которые "воевали за Украину". Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Владимир Зеленский в январе заявлял, что вносит в парламент законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта, несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.
https://ria.ru/20250613/zelenskij-2022685026.html
https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html
https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский хочет лишать гражданства несогласных с его политикой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины - он хочет лишать их гражданства, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По мнению Медведчука, Зеленскому удалось "уничтожить реальную оппозицию".
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13 июня, 17:16
"...Остаются простые избиратели, те, кто не захотят продолжения его преступной политики. И вот для них режим Зеленского готовит сюрприз. Всех, кто не согласен с политикой режима наркофюрера, собираются лишить гражданства или избирательных прав. Тогда голосовать против него будет просто некому", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Политик отмечает, что на подписи у спикера украинского парламента Руслана Стефанчука лежит принятый Радой во втором и окончательном чтении закон о так называемом "множественном гражданстве", который расширяет возможности для властей лишать украинцев гражданства.
"Наиболее заметное из них – это наличие гражданства российского, однако, в случае признания виновным по ряду преступлений, отберут украинский паспорт даже у тех, кто другого не имеет. Хотя это прямо запрещено статьей 25 конституции Украины. Таким образом, идет уничтожение не только оппозиционных политиков, но и оппозиционного электората", - резюмировал Медведчук.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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7 июля, 10:08
Верховная рада 18 июня приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданами других стран, в том числе иностранными наемниками. Закон вводит множественное гражданство и упрощает получение украинского гражданства для граждан стран "из специального перечня", а также иностранцам, которые "воевали за Украину". Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ.
Владимир Зеленский в январе заявлял, что вносит в парламент законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта, несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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