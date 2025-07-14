https://ria.ru/20250714/zelenskij-2028963372.html

Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук

Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук - РИА Новости, 14.07.2025

Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой, заявил Медведчук

Владимир Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины - он хочет лишать их гражданства, считает председатель совета движения... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:46:00+03:00

2025-07-14T10:46:00+03:00

2025-07-14T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины - он хочет лишать их гражданства, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению Медведчука, Зеленскому удалось "уничтожить реальную оппозицию". "...Остаются простые избиратели, те, кто не захотят продолжения его преступной политики. И вот для них режим Зеленского готовит сюрприз. Всех, кто не согласен с политикой режима наркофюрера, собираются лишить гражданства или избирательных прав. Тогда голосовать против него будет просто некому", - говорится в публикации Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Политик отмечает, что на подписи у спикера украинского парламента Руслана Стефанчука лежит принятый Радой во втором и окончательном чтении закон о так называемом "множественном гражданстве", который расширяет возможности для властей лишать украинцев гражданства. "Наиболее заметное из них – это наличие гражданства российского, однако, в случае признания виновным по ряду преступлений, отберут украинский паспорт даже у тех, кто другого не имеет. Хотя это прямо запрещено статьей 25 конституции Украины. Таким образом, идет уничтожение не только оппозиционных политиков, но и оппозиционного электората", - резюмировал Медведчук. Верховная рада 18 июня приняла в окончательном чтении закон о множественном гражданстве, упрощающий получение паспорта Украины гражданами других стран, в том числе иностранными наемниками. Закон вводит множественное гражданство и упрощает получение украинского гражданства для граждан стран "из специального перечня", а также иностранцам, которые "воевали за Украину". Также документ разрешает лишать гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт РФ. Владимир Зеленский в январе заявлял, что вносит в парламент законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Украинское издание "Страна.ua" писало, что, законопроект предусматривает, что украинцев лишат гражданства Украины в случае добровольного получения российского паспорта, несдачи экзаменов по основам конституции, истории Украины и владению государственным языком.

https://ria.ru/20250613/zelenskij-2022685026.html

https://ria.ru/20250707/medvedchuk-2027599993.html

https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, руслан стефанчук, верховная рада украины, вооруженные силы украины