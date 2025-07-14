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"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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06:28 14.07.2025 (обновлено: 07:50 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/zapad-2028931368.html
"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине
"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине - РИА Новости, 14.07.2025
"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине
США никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать в соответствии со своими планами, заявил американский геополитический аналитик Брайан... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:28:00+03:00
2025-07-14T07:50:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать в соответствии со своими планами, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X."Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили", — сказал он.Аналитик отметил, что пока продолжается украинский конфликт у Вашингтона есть возможность свободно действовать в других местах, например, на Ближнем Востоке."США продолжат сражаться до последнего украинца, как и обещали. Они сами заявляли о разделении обязанностей (по поддержке Украины с Европой. — Прим. ред.) и подготовке стратегического секвенирования", — заключил Берлетик.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/senator-2028929813.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2028930142.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине

Аналитик Берлетик: США и не собирались бросать Украину

© AP Photo / Brendan SmialowskiВоенный у здания МИД Украины в Киеве
Военный у здания МИД Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
Военный у здания МИД Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать в соответствии со своими планами, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X.
"Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили", — сказал он.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Американский сенатор резко высказался о планах США по Украине
05:59
Аналитик отметил, что пока продолжается украинский конфликт у Вашингтона есть возможность свободно действовать в других местах, например, на Ближнем Востоке.
"США продолжат сражаться до последнего украинца, как и обещали. Они сами заявляли о разделении обязанностей (по поддержке Украины с Европой. — Прим. ред.) и подготовке стратегического секвенирования", — заключил Берлетик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп объявит о планах поставок оружия Украине в понедельник, пишут СМИ
06:05
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Чуть-чуть не дожали: Россия красиво выкрутилась из смертельной ловушки
12 июля, 08:00
 
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