https://ria.ru/20250714/zapad-2028931368.html

"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине

"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине - РИА Новости, 14.07.2025

"Не бросили": на Западе предупредили о намерениях США на Украине

США никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать в соответствии со своими планами, заявил американский геополитический аналитик Брайан... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:28:00+03:00

2025-07-14T06:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США никогда не собирались бросать Украину, они продолжают действовать в соответствии со своими планами, заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X."Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили", — сказал он.Аналитик отметил, что пока продолжается украинский конфликт у Вашингтона есть возможность свободно действовать в других местах, например, на Ближнем Востоке."США продолжат сражаться до последнего украинца, как и обещали. Они сами заявляли о разделении обязанностей (по поддержке Украины с Европой. — Прим. ред.) и подготовке стратегического секвенирования", — заключил Берлетик.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250714/senator-2028929813.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп