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"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России - РИА Новости, 14.07.2025
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России
Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже пытается эскалировать конфликт, при том, что сигналы о неотвратимой победе лежат на поверхности, заявил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:55:00+03:00
2025-07-14T03:55:00+03:00
2025-07-14T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже пытается эскалировать конфликт, при том, что сигналы о неотвратимой победе лежат на поверхности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Теперь западная сторона принимает все больше решений, которые не только не ведут к миру, но могут привести к эскалации конфликта за пределы Украины. Сейчас, когда пора бы уже говорить о мире, мы говорим об эскалации",— сказал он.Теперь, продолжает подполковник, США вместо того, чтобы быть голосом разума и призывать к завершению конфликта, начинают снова угрожать России санкциями и продолжением поставок вооружения Украине. По его словам, никто на Западе так и не сделал никаких выводов за три года конфликта."Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении", — заключил Дэвис.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2028922603.html
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в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России
Подполковник Дэвис: Запад не признает сигналы о неотвратимой победе России