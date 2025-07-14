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"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zapad-2028925279.html
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России - РИА Новости, 14.07.2025
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России
Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже пытается эскалировать конфликт, при том, что сигналы о неотвратимой победе лежат на поверхности, заявил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:55:00+03:00
2025-07-14T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дэниел дэвис
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже пытается эскалировать конфликт, при том, что сигналы о неотвратимой победе лежат на поверхности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Теперь западная сторона принимает все больше решений, которые не только не ведут к миру, но могут привести к эскалации конфликта за пределы Украины. Сейчас, когда пора бы уже говорить о мире, мы говорим об эскалации",— сказал он.Теперь, продолжает подполковник, США вместо того, чтобы быть голосом разума и призывать к завершению конфликта, начинают снова угрожать России санкциями и продолжением поставок вооружения Украине. По его словам, никто на Западе так и не сделал никаких выводов за три года конфликта."Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении", — заключил Дэвис.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html
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в мире, россия, украина, сша, дэниел дэвис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп
"Четкие сигналы": в США раскрыли, что Запад боится признать из-за России

Подполковник Дэвис: Запад не признает сигналы о неотвратимой победе России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Запад продолжает слепо поддерживать Украину и даже пытается эскалировать конфликт, при том, что сигналы о неотвратимой победе лежат на поверхности, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Теперь западная сторона принимает все больше решений, которые не только не ведут к миру, но могут привести к эскалации конфликта за пределы Украины. Сейчас, когда пора бы уже говорить о мире, мы говорим об эскалации",— сказал он.
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Грэм* пригрозил России из-за ситуации на Украине
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Теперь, продолжает подполковник, США вместо того, чтобы быть голосом разума и призывать к завершению конфликта, начинают снова угрожать России санкциями и продолжением поставок вооружения Украине. По его словам, никто на Западе так и не сделал никаких выводов за три года конфликта.
"Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении", — заключил Дэвис.
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Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot
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Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Чуть-чуть не дожали: Россия красиво выкрутилась из смертельной ловушки
12 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДэниел ДэвисДональд Трамп
 
 
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