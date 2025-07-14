https://ria.ru/20250714/zaluzhnyy-2028958280.html

Залужный сделал громкое заявление о происходящем на фронте

Залужный сделал громкое заявление о происходящем на фронте - РИА Новости, 14.07.2025

Залужный сделал громкое заявление о происходящем на фронте

Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение, заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:18:00+03:00

2025-07-14T10:18:00+03:00

2025-07-14T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение, заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в эфире своего YouTube-канала."Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей при отсутствии высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение", — сказал он.Залужный добавил, что на сегодняшний день единственной точкой опоры ВСУ на фронте остаются человеческие ресурсы, потерю которых Украина не может восполнять быстро.В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, однако Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.Российский лидер подчеркнул, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле. Кроме того, он отметил, что ВСУ не хватает военных на принципиальных участках фронта, а российская армия наступает по всей линии соприкосновения каждый день.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины