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ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии - РИА Новости, 14.07.2025
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06:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/zakharchenko-2028931892.html
ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии - РИА Новости, 14.07.2025
ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии
ФСИН обладает информацией об угрозе жизни бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в одной из российских колоний, которую для перевода предложили его... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:38:00+03:00
2025-07-14T06:38:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий захарченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. ФСИН обладает информацией об угрозе жизни бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в одной из российских колоний, которую для перевода предложили его родственники, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что, согласно заключению службы исполнения наказаний, в одной из российских колоний содержится десяток заключенных, "которым знакома личность Захарченко … ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного Захарченко и негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия". В ещё одном заключении ФСИН говорится, что "в настоящее время имеется оперативная информация о возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных", а перевод Захарченко в такую колонию "может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений", подчеркивается в материалах. О переводе Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, просили родственники бывшего полковника, но суд в Москве отказался удовлетворять исковые требования, говорится в материалах. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну. Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
https://ria.ru/20250113/zakharchenko-1993402186.html
https://ria.ru/20250707/podzhog-2027569011.html
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происшествия, москва, дмитрий захарченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Дмитрий Захарченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко со стороны заключенных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. ФСИН обладает информацией об угрозе жизни бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в одной из российских колоний, которую для перевода предложили его родственники, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что, согласно заключению службы исполнения наказаний, в одной из российских колоний содержится десяток заключенных, "которым знакома личность Захарченко … ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного Захарченко и негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия".
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В ещё одном заключении ФСИН говорится, что "в настоящее время имеется оперативная информация о возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных", а перевод Захарченко в такую колонию "может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений", подчеркивается в материалах.
О переводе Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, просили родственники бывшего полковника, но суд в Москве отказался удовлетворять исковые требования, говорится в материалах.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.
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