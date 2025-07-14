https://ria.ru/20250714/zakharchenko-2028926819.html

Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию

Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию - РИА Новости, 14.07.2025

Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию

Суд в Москве отказал в иске о переводе экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, говорится в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:50:00+03:00

2025-07-14T04:50:00+03:00

2025-07-14T04:51:00+03:00

происшествия

москва

дмитрий захарченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Суд в Москве отказал в иске о переводе экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск, согласно данным суда, был подан в интересах несовершеннолетнего ребенка Захарченко. В заявлении оспаривался отказ в переводе осужденного бывшего полковника в учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, отмечается в документах. В середине июня суд в Москве отказал в удовлетворении исковых требований. Решение ФСИН, которым перевод Захарченко признан нецелесообразным, оставлено в силе, заключается в материалах. Сам Захарченко, как говорится в документах, характеризуется в колонии отрицательно, "является нарушителем установленного порядка отбывания наказания".

https://ria.ru/20250113/zakharchenko-1993402186.html

https://ria.ru/20220517/zakharchenko-1789003589.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, дмитрий захарченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)