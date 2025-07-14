https://ria.ru/20250714/zakharchenko-2028926819.html
Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию
Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию - РИА Новости, 14.07.2025
Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию
Суд в Москве отказал в иске о переводе экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, говорится в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T04:50:00+03:00
2025-07-14T04:50:00+03:00
2025-07-14T04:51:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий захарченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Суд в Москве отказал в иске о переводе экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск, согласно данным суда, был подан в интересах несовершеннолетнего ребенка Захарченко. В заявлении оспаривался отказ в переводе осужденного бывшего полковника в учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, отмечается в документах. В середине июня суд в Москве отказал в удовлетворении исковых требований. Решение ФСИН, которым перевод Захарченко признан нецелесообразным, оставлено в силе, заключается в материалах. Сам Захарченко, как говорится в документах, характеризуется в колонии отрицательно, "является нарушителем установленного порядка отбывания наказания".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дмитрий захарченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Москва, Дмитрий Захарченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Экс-полковника Захарченко отказались переводить в другую колонию
Экс-полковника Захарченко не перевели в колонию ближе к месту жительства дочери