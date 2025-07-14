Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
Три украинских беспилотника атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на ЗАЭС.
"Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были. В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента, говорится в сообщении.
Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Удары по тренажерному центру, где повышают квалификацию сотрудники, на ЗАЭС расценили как давление на работников атомной станции.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.