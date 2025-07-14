https://ria.ru/20250714/zaes-2028940891.html

Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.07.2025

Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:48:00+03:00

2025-07-14T08:48:00+03:00

2025-07-14T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепр (река)

запорожская область

запорожская аэс

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на ЗАЭС. "Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были. В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента, говорится в сообщении. Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Удары по тренажерному центру, где повышают квалификацию сотрудники, на ЗАЭС расценили как давление на работников атомной станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250713/zaes-2028887385.html

россия

днепр (река)

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, днепр (река), запорожская область, запорожская аэс, происшествия, вооруженные силы украины