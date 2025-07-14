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Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.07.2025
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https://ria.ru/20250714/zaes-2028940891.html
Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.07.2025
Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:48:00+03:00
2025-07-14T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепр (река)
запорожская область
запорожская аэс
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на ЗАЭС. "Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции. Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были. В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента, говорится в сообщении. Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Удары по тренажерному центру, где повышают квалификацию сотрудники, на ЗАЭС расценили как давление на работников атомной станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, днепр (река), запорожская область, запорожская аэс, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (река), Запорожская область, Запорожская АЭС, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские дроны атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Три украинских беспилотника атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Тренажерный центр Запорожской АЭС подвергся атаке с применением трех беспилотников в воскресенье, критических разрушений нет, идет оценка ущерба, сообщили на ЗАЭС.
"Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата" , - говорится в сообщении в Telegram-канале станции.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Эксперты МАГАТЭ сообщили о необычном инциденте на Запорожской АЭС
13 июля, 18:00
Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были. В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. В настоящее время специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента, говорится в сообщении.
Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена. Удары по тренажерному центру, где повышают квалификацию сотрудники, на ЗАЭС расценили как давление на работников атомной станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепр (река)Запорожская областьЗапорожская АЭСПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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