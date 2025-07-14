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В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:55:00+03:00

2025-07-14T23:55:00+03:00

2025-07-14T23:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прозвучали взрывы", - передает агентство. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028982616.html

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запорожская область

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запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины