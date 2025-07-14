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В Харьковской области прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 14.07.2025
В Харьковской области прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в понедельник в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:37:00+03:00
2025-07-14T22:37:00+03:00
2025-07-14T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области воздушная тревога объявлена с 16.56. "Взрыв прогремел в Чугуевской общине Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя несколько минут телеканал сообщил, что взрывы в регионе продолжают звучать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремели взрывы
В Чугуевской общине Харьковской области прогремела серия взрывов