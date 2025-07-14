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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 14.07.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:02:00+03:00
2025-07-14T19:02:00+03:00
2025-07-14T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Семь населенных пунктов нашей области атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника повреждена кровля здания сельхозпредприятия. В городе Шебекино движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона — у транспортного средства повреждены остекление и кузов. В селе Зиборовка вследствие атаки беспилотника поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, сразу четыре FPV-дрона нанесли удары по сельскохозяйственному предприятию в селе Байцуры Борисовского района. По информации губернатора, поселок Чапаевский Грайворонского округа также атакован дроном. В хуторе Семейный Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава области.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали семь белгородских населенных пунктов, никто не пострадал