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ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомстваПо данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"
МО РФ: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Южной"