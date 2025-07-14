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ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 14.07.2025 (обновлено: 12:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/vsu-2028984869.html
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомстваПо данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250714/spetsoperatsiya-2028982616.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Южной"

МО РФ: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Южной"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского военного ведомства
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики.
Кадры боев за Малиновку в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Российские военные освободили Малиновку в Запорожской области
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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