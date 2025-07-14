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ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/vsu--2028953799.html
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии. Еще 26 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Заводовка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
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днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ за день провели 60 артобстрелов левого берега Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии. Еще 26 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Заводовка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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