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ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
2025-07-14T10:03:00+03:00
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днепр (река)
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 60 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 34 удара из ствольной артиллерии. Еще 26 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Горностаевка, Каховка, Каиры, Новая Каховка, Заводовка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ за день провели 60 артобстрелов левого берега Днепра в Херсонской области