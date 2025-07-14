Рейтинг@Mail.ru
СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 14.07.2025 (обновлено: 16:15 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/vstrecha-2028975609.html
СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа
СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 14.07.2025
СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа
Владимир Зеленский выглядел не как сумасшедший на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, пишет Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:38:00+03:00
2025-07-14T16:15:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
гаага
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025419540_66:148:1280:831_1920x0_80_0_0_8bf4d25390c4f8069c64a968c8b88db0.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел не как сумасшедший на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника."Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший. &lt;…&gt; С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор", — сказал он.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к нему.Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, на встречу с главой Белого дома в Вашингтоне 28 февраля он приехал не в деловом костюме, что вызвало насмешку со стороны американского лидера.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html
https://ria.ru/20250714/zaluzhnyy-2028958280.html
сша
гаага
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025419540_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_45f85226048e94d23e37801f41612512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, гаага, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Гаага, Украина
СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа

Axios: Зеленский на встрече с Трампом в Гааге не выглядел как сумасшедший

© Фото опубликовал Андрей ЕрмакДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото опубликовал Андрей Ермак
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел не как сумасшедший на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший. <…> С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор", — сказал он.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине
Вчера, 11:13
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к нему.
Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, на встречу с главой Белого дома в Вашингтоне 28 февраля он приехал не в деловом костюме, что вызвало насмешку со стороны американского лидера.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Залужный сделал громкое заявление о происходящем на фронте
Вчера, 10:18
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампГаагаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала