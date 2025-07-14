https://ria.ru/20250714/vstrecha-2028975609.html

СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа

СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 14.07.2025

СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский выглядел не как сумасшедший на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, пишет Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:38:00+03:00

2025-07-14T11:38:00+03:00

2025-07-14T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел не как сумасшедший на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника."Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший. <…> С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор", — сказал он.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к нему.Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. В частности, на встречу с главой Белого дома в Вашингтоне 28 февраля он приехал не в деловом костюме, что вызвало насмешку со стороны американского лидера.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

https://ria.ru/20250714/zaluzhnyy-2028958280.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, гаага, украина