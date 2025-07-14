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Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару - РИА Новости, 14.07.2025
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03:53 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/vrach-2028925120.html
Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару
Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару - РИА Новости, 14.07.2025
Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару
При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:53:00+03:00
2025-07-14T03:53:00+03:00
общество
россия
антон вахляев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период, посоветовал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Предпочтение я бы отдал все-таки не силовым нагрузкам, где вы много тепла сами по себе генерируете, а, например, плаванию или велопоездкам - только не в спортивном режиме, а прогулочном", - сказал он в беседе с РИА Новости. Вахляев отметил, что в вопросе активности в условиях аномальной жары необходимо ориентироваться на опыт южных стран и регионов. "Южные страны и регионы исповедуют такой принцип, как сиеста: трудовая двигательная активность происходит в ранние утренние часы и в поздние вечерние, даже ночные, а в самый зной - активность на нуле", - добавил он. Эти же правила работают и при планировании тренировок: необходимо выбирать утренние или вечерние часы для спорта - время, когда жара находится не на пике - или же тренироваться в кондиционируемом помещении.
https://ria.ru/20250713/vrach-2028829367.html
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общество, россия, антон вахляев
Общество, Россия, Антон Вахляев
Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару

Врач Вахляев назвал плавание и велоспорт приемлемыми видами активности в жару

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВелосипед на пляже в Евпатории
Велосипед на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период, посоветовал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"Предпочтение я бы отдал все-таки не силовым нагрузкам, где вы много тепла сами по себе генерируете, а, например, плаванию или велопоездкам - только не в спортивном режиме, а прогулочном", - сказал он в беседе с РИА Новости.
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Вахляев отметил, что в вопросе активности в условиях аномальной жары необходимо ориентироваться на опыт южных стран и регионов. "Южные страны и регионы исповедуют такой принцип, как сиеста: трудовая двигательная активность происходит в ранние утренние часы и в поздние вечерние, даже ночные, а в самый зной - активность на нуле", - добавил он.
Эти же правила работают и при планировании тренировок: необходимо выбирать утренние или вечерние часы для спорта - время, когда жара находится не на пике - или же тренироваться в кондиционируемом помещении.
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