https://ria.ru/20250714/vrach-2028925120.html

Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару

Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару - РИА Новости, 14.07.2025

Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару

При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:53:00+03:00

2025-07-14T03:53:00+03:00

2025-07-14T03:53:00+03:00

общество

россия

антон вахляев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период, посоветовал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "Предпочтение я бы отдал все-таки не силовым нагрузкам, где вы много тепла сами по себе генерируете, а, например, плаванию или велопоездкам - только не в спортивном режиме, а прогулочном", - сказал он в беседе с РИА Новости. Вахляев отметил, что в вопросе активности в условиях аномальной жары необходимо ориентироваться на опыт южных стран и регионов. "Южные страны и регионы исповедуют такой принцип, как сиеста: трудовая двигательная активность происходит в ранние утренние часы и в поздние вечерние, даже ночные, а в самый зной - активность на нуле", - добавил он. Эти же правила работают и при планировании тренировок: необходимо выбирать утренние или вечерние часы для спорта - время, когда жара находится не на пике - или же тренироваться в кондиционируемом помещении.

https://ria.ru/20250713/vrach-2028829367.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон вахляев