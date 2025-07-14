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Власти Москвы призвали жителей не укрываться под деревьями из-за непогоды

Власти Москвы призвали жителей не укрываться под деревьями из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025

Власти Москвы призвали жителей не укрываться под деревьями из-за непогоды

Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-14T18:04:00+03:00

2025-07-14T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства призвал москвичей и гостей столицы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за непогоды в понедельник. "В отдельных районах города сильный дождь. Он может сопровождаться порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Возможны гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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москва, непогода