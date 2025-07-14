https://ria.ru/20250714/vlasti-2029042899.html

Власти Алексина помогут похоронить погибших при ударе молнии на пляже

Власти Алексина помогут похоронить погибших при ударе молнии на пляже - РИА Новости, 14.07.2025

Власти Алексина помогут похоронить погибших при ударе молнии на пляже

Администрация муниципального образования город Алексин окажет помощь в погребении погибших в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщил РИА... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:56:00+03:00

2025-07-14T15:56:00+03:00

2025-07-14T15:56:00+03:00

происшествия

тульская область

алексин

россия

павел федоров

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Администрация муниципального образования город Алексин окажет помощь в погребении погибших в результате удара молнии на пляже в Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации Павел Федоров. "Тем, кто, к сожалению, погиб, конечно же, со стороны администрации будет оказана помощь в погребении и в целом в решении тех вопросов, которые могут возникнуть", - сказал собеседник агентства. В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей после удара молнии на пляже водоема в Алексинском районе. Федоров сообщил РИА Новости, что трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер", в результате происшествия погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка. По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, ведомство проверит организацию летнего отдыха граждан у водоемов.

https://ria.ru/20250714/molniya-2029031241.html

тульская область

алексин

россия

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происшествия, тульская область, алексин, россия, павел федоров