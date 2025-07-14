Комитет "Победа": Кишинев солгал о планах по сносу памятника в Кагуле
Петрович: Кишинев солгал о планах по сносу памятника в Кагуле
© Фото : Молдавия в Великой Отечественной ВойнеТанк Т-34 в Кагуле
© Фото : Молдавия в Великой Отечественной Войне
Танк Т-34 в Кагуле. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии дезинформировали общественность заявлением о планах по сносу памятника советским воинам в Кагуле для расширения территории больницы, местные власти отрицают существование подобного проекта, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Танк в Кагуле сносить не планируют. Об этом заявил мэр города Николай Дандиш, реконструкция объекта здравоохранения не затрагивает территории мемориального комплекса, заявил градоначальник. Декларации, в том числе сделанные с парламентской трибуны, названы ложными и провокационными", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Глава комитета "Победа", считает, что это была "проба пера" от правящей партии "Действие и солидарность". "Расслабляться не стоит. Оставшись у власти, они (правящая партия - ред.) продолжат линию возрождения нацизма. Было бы здорово услышать от мэра Кагула информацию о благоустройстве мемориального комплекса в честь погибших героев. С восстановлением списка имён, с заменой разрешенных гранитных плит. Вот тогда победа будет полной и безоговорочной", - добавил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.