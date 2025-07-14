https://ria.ru/20250714/vlasti-2028956164.html

Эксперт: рекордное число молдаван считают власти некомпетентными

Эксперт: рекордное число молдаван считают власти некомпетентными - РИА Новости, 14.07.2025

Эксперт: рекордное число молдаван считают власти некомпетентными

Власти Молдавии достигли рекорда в вопросе того, сколько человек считают их некомпетентными, заявил журналистам директор молдавского Института социологических... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:09:00+03:00

2025-07-14T10:09:00+03:00

2025-07-14T10:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии достигли рекорда в вопросе того, сколько человек считают их некомпетентными, заявил журналистам директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци. "Нынешняя власть получила рекорд по восприятию ее некомпетентности, которая ощущается во всех сферах, где она задействована. Стратегия партии "Действие и солидарность" по привлечению популярных фигур в избирательные списки не только не решает проблему воспринимаемой некомпетентности, но и усугубляет ее", - сказал Петруци. Он отметил, что правящая партия не только не пытается решить проблему того, что власти не видят в них компетентных людей, но и усугубляют ее, привлекая в свои ряды артистов и спортсменов вместо экономистов. "Цель члена парламента — разрабатывать законы, а не просто способствовать улучшению публичного имиджа партии. Они должны будут принимать законы, а не просто участвовать в политических дуэлях. Потом мы удивляемся, что в парламент попадают люди, чьи компетенции ставятся под сомнение даже избирателями", - добавил социолог. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html

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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, в мире