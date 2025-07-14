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Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
12:16 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/veterany-2028988583.html
Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области
Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области - РИА Новости, 14.07.2025
Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании в регионе управления по поддержке ветеранов боевых действий, сообщает... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:16:00+03:00
2025-07-14T12:16:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
сво
поддержка
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании в регионе управления по поддержке ветеранов боевых действий, сообщает правительство области. "В структуре правительства Ростовской области создано управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовке граждан к военной службе", - говорится в сообщении. Новая структура будет работать совместно с ветеранскими объединениями, военными структурами, администрациями муниципальных образований, фондом "Защитники Отечества" и общественными организациями. В числе основных задач управления - поддержка ветеранов боевых действий и их семей, социальная адаптация участников СВО к мирной жизни, популяризация военно-патриотической тематики, противодействие фальсификации истории, сохранение исторической памяти, подготовка молодежи к военной службе. "Сейчас это необходимо. Ветеранам СВО надо привыкать к гражданской жизни. Кому-то из них необходима помощь с трудоустройством, социализацией, кому-то нужна реабилитация. Также важно формировать у нашей молодежи твёрдую гражданскую позицию и готовность защищать Отечество", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Управление будет изучать и внедрять лучшие практики адаптации ветеранов к мирной жизни, разрабатывать систему наставничества над каждым ветераном, работать с ветеранами, которые после возвращения с фронта по тем или иным причинам не обратились в службы занятости или другие государственные органы.
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юрий слюсарь , сво, поддержка
Ростовская область , Юрий Слюсарь , СВО, поддержка
Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области

В Ростовской области создали управление по поддержке ветеранов СВО

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании в регионе управления по поддержке ветеранов боевых действий, сообщает правительство области.
"В структуре правительства Ростовской области создано управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовке граждан к военной службе", - говорится в сообщении.
Новая структура будет работать совместно с ветеранскими объединениями, военными структурами, администрациями муниципальных образований, фондом "Защитники Отечества" и общественными организациями.
В числе основных задач управления - поддержка ветеранов боевых действий и их семей, социальная адаптация участников СВО к мирной жизни, популяризация военно-патриотической тематики, противодействие фальсификации истории, сохранение исторической памяти, подготовка молодежи к военной службе.
"Сейчас это необходимо. Ветеранам СВО надо привыкать к гражданской жизни. Кому-то из них необходима помощь с трудоустройством, социализацией, кому-то нужна реабилитация. Также важно формировать у нашей молодежи твёрдую гражданскую позицию и готовность защищать Отечество", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
Управление будет изучать и внедрять лучшие практики адаптации ветеранов к мирной жизни, разрабатывать систему наставничества над каждым ветераном, работать с ветеранами, которые после возвращения с фронта по тем или иным причинам не обратились в службы занятости или другие государственные органы.
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