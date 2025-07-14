https://ria.ru/20250714/veterany-2028988583.html

Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области

Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области - РИА Новости, 14.07.2025

Управление по поддержке ветеранов СВО создали в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании в регионе управления по поддержке ветеранов боевых действий, сообщает... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:16:00+03:00

2025-07-14T12:16:00+03:00

2025-07-14T12:16:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

сво

поддержка

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании в регионе управления по поддержке ветеранов боевых действий, сообщает правительство области. "В структуре правительства Ростовской области создано управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовке граждан к военной службе", - говорится в сообщении. Новая структура будет работать совместно с ветеранскими объединениями, военными структурами, администрациями муниципальных образований, фондом "Защитники Отечества" и общественными организациями. В числе основных задач управления - поддержка ветеранов боевых действий и их семей, социальная адаптация участников СВО к мирной жизни, популяризация военно-патриотической тематики, противодействие фальсификации истории, сохранение исторической памяти, подготовка молодежи к военной службе. "Сейчас это необходимо. Ветеранам СВО надо привыкать к гражданской жизни. Кому-то из них необходима помощь с трудоустройством, социализацией, кому-то нужна реабилитация. Также важно формировать у нашей молодежи твёрдую гражданскую позицию и готовность защищать Отечество", - приводятся в сообщении слова Слюсаря. Управление будет изучать и внедрять лучшие практики адаптации ветеранов к мирной жизни, разрабатывать систему наставничества над каждым ветераном, работать с ветеранами, которые после возвращения с фронта по тем или иным причинам не обратились в службы занятости или другие государственные органы.

https://ria.ru/20250710/dispanserizatsiya-2028421511.html

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юрий слюсарь , сво, поддержка