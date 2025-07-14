https://ria.ru/20250714/velikobritaniya-2029107310.html
На Западе поставили британские СМИ на место после статей о Путине
На Западе поставили британские СМИ на место после статей о Путине - РИА Новости, 14.07.2025
На Западе поставили британские СМИ на место после статей о Путине
Западные журналисты сильно заврались, пытаясь предугадать ход мыслей и эмоции президента Владимира Путина, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:55:00+03:00
2025-07-14T19:55:00+03:00
2025-07-14T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Западные журналисты сильно заврались, пытаясь предугадать ход мыслей и эмоции президента Владимира Путина, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.Так он отреагировал на заголовок статьи в британском издании The Telegraph, в котором сообщалось, что якобы "в сердце Путина есть страх"."Меня всегда поражало, откуда журналисты знают, о чем думает Путин. Теперь они еще и знают, что у него на сердце", — написал он.Дизен отметил, что журналистам следовало бы писать статьи, основываясь на фактах и тщательном анализе, а не апеллировать к эмоциям.Британская пресса не впервые публикует подобные статьи о России. В июне издание Strategic Culture писало о том, что британские газеты опубликовали абсурдные статьи. В них утверждалось, что Россия якобы планирует использовать секретную технологию изменения климата, чтобы "затмить солнце над Великобританией".
https://ria.ru/20250621/velikobritaniya-2024542230.html
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в мире, россия, великобритания, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Путин
На Западе поставили британские СМИ на место после статей о Путине
Дизен: британские журналисты удивляют своей фантазией