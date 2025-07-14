Врач предупредила об опасности варенья
Врач Лозикова: содержание сахара в варенье может доходить до 60%
© Pixabay / congerdesignКлубничное варенье
© Pixabay / congerdesign
Клубничное варенье. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Содержание сахара в готовом варенье может доходить до 60%, а чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"В процессе приготовления лакомства добавляется много сахара - до 60%. Чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым болезням. Именно поэтому варенье следует есть с осторожностью пациентам с этими заболеваниями, включая гипертонию и метаболический синдром. Одна ложка — это ваш максимум", - сказала Лозикова.
Врач отметила, что варенье не считается заменой натуральным ягодам. Термическая обработка десерта не позволяет сохранять в нем полезные свойства витамина С, так как он разрушается под воздействием высоких температур.
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