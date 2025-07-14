https://ria.ru/20250714/varene-2028923287.html

Врач предупредила об опасности варенья

Врач предупредила об опасности варенья - РИА Новости, 14.07.2025

Врач предупредила об опасности варенья

Содержание сахара в готовом варенье может доходить до 60%, а чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T03:09:00+03:00

2025-07-14T03:09:00+03:00

2025-07-14T03:09:00+03:00

общество

анастасия лозикова

россия

еда

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Содержание сахара в готовом варенье может доходить до 60%, а чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "В процессе приготовления лакомства добавляется много сахара - до 60%. Чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым болезням. Именно поэтому варенье следует есть с осторожностью пациентам с этими заболеваниями, включая гипертонию и метаболический синдром. Одна ложка — это ваш максимум", - сказала Лозикова. Врач отметила, что варенье не считается заменой натуральным ягодам. Термическая обработка десерта не позволяет сохранять в нем полезные свойства витамина С, так как он разрушается под воздействием высоких температур.

https://ria.ru/20250710/vrach-2028256844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия лозикова, россия, еда