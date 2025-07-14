https://ria.ru/20250714/ural-2028979382.html

На Урале подросток на питбайке, пытаясь скрыться от ДПС, свалился в кювет

На Урале подросток на питбайке, пытаясь скрыться от ДПС, свалился в кювет - РИА Новости, 14.07.2025

На Урале подросток на питбайке, пытаясь скрыться от ДПС, свалился в кювет

Пятнадцатилетий подросток без прав на питбайке пытался скрыться от ДПС, столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся в Свердловской... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:52:00+03:00

2025-07-14T11:52:00+03:00

2025-07-14T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток без прав на питбайке пытался скрыться от ДПС, столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся в Свердловской области, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "В Первоуральске 15-летний водитель питбайка не остановился по требованию инспекторов ДПС, пытаясь скрыться, при маневрировании столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что его 19-летнюю пассажирку доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой. В ходе разбирательства выяснилось, что мать подростка разрешала ему ездить на питбайке, не обеспечив при этом соблюдение требований законодательства. В отношении парня составлено четыре административных материала: вождение без прав, невыполнение требования об остановке, управление незарегистрированным транспортом, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Также в отношении матери несовершеннолетнего правоохранители составили протокол за передачу управления лицу без водительского удостоверения. Им обоим грозят крупные штрафы. По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250712/dtp-2028821607.html

https://ria.ru/20250627/passazhir-2025729229.html

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происшествия, авто, свердловская область, россия, первоуральск, урал