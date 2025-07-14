На Урале подросток на питбайке, пытаясь скрыться от ДПС, свалился в кювет
В Свердловской области подросток на питбайке съехал в кювет и опрокинулся
© Фото : Госавтоинспекция России/TelegramМесто происшествия, где пятнадцатилетний подросток без прав на питбайке столкнулся с патрульным автомобилем и съехал в кювет в Свердловской области
Место происшествия, где пятнадцатилетний подросток без прав на питбайке столкнулся с патрульным автомобилем и съехал в кювет в Свердловской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток без прав на питбайке пытался скрыться от ДПС, столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся в Свердловской области, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"В Первоуральске 15-летний водитель питбайка не остановился по требованию инспекторов ДПС, пытаясь скрыться, при маневрировании столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что его 19-летнюю пассажирку доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой.
В ходе разбирательства выяснилось, что мать подростка разрешала ему ездить на питбайке, не обеспечив при этом соблюдение требований законодательства.
В отношении парня составлено четыре административных материала: вождение без прав, невыполнение требования об остановке, управление незарегистрированным транспортом, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Также в отношении матери несовершеннолетнего правоохранители составили протокол за передачу управления лицу без водительского удостоверения. Им обоим грозят крупные штрафы.
По факту происшествия проводится проверка. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.
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