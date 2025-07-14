https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html

Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье

Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье - РИА Новости, 14.07.2025

Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье

Граждане Украины стали чаще сообщать о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:26:00+03:00

2025-07-14T23:26:00+03:00

2025-07-14T23:26:00+03:00

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украина

дмитрий лубинец

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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины стали чаще сообщать о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "После того, как в интернет слили личные данные сотрудников ТЦК, жители Украины довольно инициативно себя ведут: кто-то снимает работников возле мест проживания, подтверждая или корректируя имеющуюся информацию, кто-то фиксирует перемещения возле административных зданий. Боты обратной связи сейчас работают 24 часа в сутки", - сообщил агентству представитель подполья. Собеседник подчеркнул, что особенно часто информацию о сотрудниках ТЦК стали предоставлять украинские девушки, так как им не грозит мобилизация. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250712/minoborony-2028738833.html

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины