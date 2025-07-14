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Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье - РИА Новости, 14.07.2025
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23:26 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029124992.html
Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье
Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье - РИА Новости, 14.07.2025
Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье
Граждане Украины стали чаще сообщать о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:26:00+03:00
2025-07-14T23:26:00+03:00
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украина
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины стали чаще сообщать о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "После того, как в интернет слили личные данные сотрудников ТЦК, жители Украины довольно инициативно себя ведут: кто-то снимает работников возле мест проживания, подтверждая или корректируя имеющуюся информацию, кто-то фиксирует перемещения возле административных зданий. Боты обратной связи сейчас работают 24 часа в сутки", - сообщил агентству представитель подполья. Собеседник подчеркнул, что особенно часто информацию о сотрудниках ТЦК стали предоставлять украинские девушки, так как им не грозит мобилизация. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250712/minoborony-2028738833.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Украинцы стали чаще сообщать о перемещениях ТЦК, сообщило подполье

Граждане Украины стали чаще сообщать о скоплении и маршрутах сотрудников ТЦК

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины стали чаще сообщать о местах скопления и маршрутах передвижения сотрудников украинских ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"После того, как в интернет слили личные данные сотрудников ТЦК, жители Украины довольно инициативно себя ведут: кто-то снимает работников возле мест проживания, подтверждая или корректируя имеющуюся информацию, кто-то фиксирует перемещения возле административных зданий. Боты обратной связи сейчас работают 24 часа в сутки", - сообщил агентству представитель подполья.
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Собеседник подчеркнул, что особенно часто информацию о сотрудниках ТЦК стали предоставлять украинские девушки, так как им не грозит мобилизация.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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