https://ria.ru/20250714/ukraina-2029119129.html
Число украинских школьников в ФРГ достигло исторического максимума
Число украинских школьников в ФРГ достигло исторического максимума - РИА Новости, 14.07.2025
Число украинских школьников в ФРГ достигло исторического максимума
Число украинских школьников в Германии достигло исторического максимума - более 227 тысяч человек, сообщает немецкий телеканал n-tv. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:13:00+03:00
2025-07-14T22:13:00+03:00
2025-07-14T22:13:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Число украинских школьников в Германии достигло исторического максимума - более 227 тысяч человек, сообщает немецкий телеканал n-tv. "Количество украинских школьников в Германии достигло исторического максимума - более 227 000 человек", - сообщает телеканал, ссылаясь на данные из текущего обзора Постоянной конференции министров образования и культуры (KMK) за второй квартал текущего года. Федеральные земли регулярно предоставляют данные в KMK. Уточняется, что в общей сложности в Германии обучается около одиннадцати миллионов школьников. После начала российской спецоперации в феврале 2022 года число украинцев в немецких школах стремительно выросло и к концу 2022 года уже достигло 200 000 человек. "До сих пор наибольшее количество детей и подростков-беженцев с Украины были приняты в школы Баварии (почти 38 000), Баден-Вюртемберга (около 34 000) и Северного Рейна-Вестфалии (около 32 000)", - уточнил телеканал.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
Число украинских школьников в ФРГ достигло исторического максимума
Число украинских школьников в Германии обновило рекорд, превысив 227 тысяч