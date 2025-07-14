https://ria.ru/20250714/ukraina-2029118101.html

Киев утвердил перечень критических минералов для привлечения инвесторов

Киев утвердил перечень критических минералов для привлечения инвесторов - РИА Новости, 14.07.2025

Киев утвердил перечень критических минералов для привлечения инвесторов

Кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США по... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:58:00+03:00

2025-07-14T21:58:00+03:00

2025-07-14T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США по ископаемым, сообщили в понедельник в украинском министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов "Кабинет министров Украины утвердил перечни критических и стратегических минералов, а также 60 участков недр для аукционов и 26 участков для конкурсов СРП (соглашение о разделе продукции – ред.), что позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других стратегических полезных ископаемых для укрепления обороноспособности и развития экономики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве отметили, что утверждение перечней – одна из первоочередных задач для выполнения соглашения с США об ископаемых. По информации министерства, в перечень полезных ископаемых и компонентов стратегического значения внесены руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит. "Перечень участков недр стратегического и критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами – внесено 60 участков недр и месторождений полезных ископаемых… Перечень участков недр стратегического значения и критического значения, которые будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции - внесено 26 участков недр и месторождений полезных ископаемых", - добавили в ведомстве. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847761.html

https://ria.ru/20250705/litiy-2026973934.html

https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html

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украина, в мире, сша, ископаемые, полезные ископаемые, редкоземельные металлы, экономика