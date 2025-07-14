https://ria.ru/20250714/ukraina-2029114457.html

Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны

Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны - РИА Новости, 14.07.2025

Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны

Владимир Зеленский после предложения должности премьер-министра Украины Юлии Свириденко заявил, что опыт ее предшественника Дениса Шмыгаля будет полезен на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:01:00+03:00

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украина

в мире

денис шмыгаль

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

рустем умеров

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после предложения должности премьер-министра Украины Юлии Свириденко заявил, что опыт ее предшественника Дениса Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны."Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины. <…> Рассчитываю на достаточную поддержку депутатами новой конфигурации правительства Украины", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.Сегодня Зеленский объявил, что предложил министру экономики Свириденко возглавить правительство.Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и размаха коррупции в стране. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.

https://ria.ru/20250714/ukraina-2029081944.html

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украина, в мире, денис шмыгаль, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, рустем умеров