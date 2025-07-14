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Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны - РИА Новости, 14.07.2025
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21:01 14.07.2025 (обновлено: 22:15 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029114457.html
Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны
Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны
Владимир Зеленский после предложения должности премьер-министра Украины Юлии Свириденко заявил, что опыт ее предшественника Дениса Шмыгаля будет полезен на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:01:00+03:00
2025-07-14T22:15:00+03:00
украина
в мире
денис шмыгаль
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
рустем умеров
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после предложения должности премьер-министра Украины Юлии Свириденко заявил, что опыт ее предшественника Дениса Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны."Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины. &lt;…&gt; Рассчитываю на достаточную поддержку депутатами новой конфигурации правительства Украины", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.Сегодня Зеленский объявил, что предложил министру экономики Свириденко возглавить правительство.Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и размаха коррупции в стране. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029081944.html
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украина, в мире, денис шмыгаль, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, рустем умеров
Украина, В мире, Денис Шмыгаль, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Рустем Умеров
Зеленский предложил Шмыгаля на пост министра обороны

Зеленский заявил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны

© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский после предложения должности премьер-министра Украины Юлии Свириденко заявил, что опыт ее предшественника Дениса Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны.
«
"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины. <…> Рассчитываю на достаточную поддержку депутатами новой конфигурации правительства Украины", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 17:55
Сегодня Зеленский объявил, что предложил министру экономики Свириденко возглавить правительство.
Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и размаха коррупции в стране. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
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УкраинаВ миреДенис ШмыгальМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныРустем Умеров
 
 
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