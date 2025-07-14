https://ria.ru/20250714/ukraina-2029081944.html

В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера

В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера - РИА Новости, 14.07.2025

В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера

Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:55:00+03:00

2025-07-14T17:55:00+03:00

2025-07-14T18:01:00+03:00

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957104717_267:43:1763:885_1920x0_80_0_0_7e29a34e6cd4ebb8d7727d35a6df0999.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся, сообщила народный депутат украинского парламента Марьяна Безуглая."У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы. <…> Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни это: брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта сбежал из Украины", — написала она.Депутат заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.В понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.

https://ria.ru/20250714/kabmin-2029023627.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027795071.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире