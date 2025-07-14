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В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера - РИА Новости, 14.07.2025
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17:55 14.07.2025 (обновлено: 18:01 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029081944.html
В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера
В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера - РИА Новости, 14.07.2025
В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера
Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:55:00+03:00
2025-07-14T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся, сообщила народный депутат украинского парламента Марьяна Безуглая."У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы. &lt;…&gt; Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни это: брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта сбежал из Украины", — написала она.Депутат заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.В понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
https://ria.ru/20250714/kabmin-2029023627.html
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украина, в мире
Украина, В мире
В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера

Безуглая: брат Свириденко сбежал из Украины в Лондон

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Родной брат Юлии Свириденко, которой Владимир Зеленский предложил возглавить украинское правительство, уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся, сообщила народный депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
"У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы. <…> Вы знаете мою позицию, которая не принимает исключений, и я не могу объяснить ни то, что семья министра обороны Украины в США, ни это: брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта сбежал из Украины", — написала она.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Зеленский назначил нового премьер-министра
Вчера, 14:53
Депутат заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.
В понедельник Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство, не уточнив при этом, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины ранее сообщала, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ
8 июля, 00:04
 
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