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В Германии допустили участие стран ЕС в закупках Patriot у США для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
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https://ria.ru/20250714/ukraina-2029043790.html
В Германии допустили участие стран ЕС в закупках Patriot у США для Киева
В Германии допустили участие стран ЕС в закупках Patriot у США для Киева - РИА Новости, 14.07.2025
В Германии допустили участие стран ЕС в закупках Patriot у США для Киева
Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:59:00+03:00
2025-07-14T15:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По его словам, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Высказывания американского президента еще предстоит разъяснить. Я думаю, что речь идет о европейских партнерах, которые будут участвовать в закупке", - заявил Корнелиус на брифинге в понедельник. При этом он подчеркнул, что речь идёт об отдельных европейских государствах, а не о ЕС. "Насколько мне известно, НАТО системно не участвует в закупке этих вооружений", - добавил он. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем. К финансированию, как утверждает Зеленский, присоединятся и другие "европейские партнеры" Киева, когда украинская сторона получит ответ от производителя относительно дат поставки систем Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028996502.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Германия
В Германии допустили участие стран ЕС в закупках Patriot у США для Киева

Корнелиус: поставки Patriot Украине будут финансироваться отдельными странами ЕС

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Закупки систем Patriot у США для передачи их Украине, вероятно, будут финансироваться отдельными государствами ЕС, НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По его словам, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
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"Высказывания американского президента еще предстоит разъяснить. Я думаю, что речь идет о европейских партнерах, которые будут участвовать в закупке", - заявил Корнелиус на брифинге в понедельник.
При этом он подчеркнул, что речь идёт об отдельных европейских государствах, а не о ЕС.
"Насколько мне известно, НАТО системно не участвует в закупке этих вооружений", - добавил он.
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Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем. К финансированию, как утверждает Зеленский, присоединятся и другие "европейские партнеры" Киева, когда украинская сторона получит ответ от производителя относительно дат поставки систем Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
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