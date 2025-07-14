Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 14.07.2025 (обновлено: 14:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028996502.html
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину
США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:55:00+03:00
2025-07-14T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
европа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997523236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33dd9b6dd897ba139c022672840d790b.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, допустившего передачу ВСУ американских комплексов Patriot."Было много слов сказано о дороговизне (поставок. — Прим. Ред.) и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", — сказал Песков.Трамп ранее анонсировал, что сделает в понедельник важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным Axios, он может объявить о новом плане поставок оружия Киеву, в том числе наступательного, включая ракеты большой дальности действия. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html
https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997523236_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1f25d4146dac1260cbcaaae9f706b8ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Европа, Вооруженные силы Украины
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину

Песков: поставки оружия и техники из США на Украину продолжаются

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, допустившего передачу ВСУ американских комплексов Patriot.
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Грэм* пригрозил России из-за ситуации на Украине
Вчера, 00:20
"Было много слов сказано о дороговизне (поставок. — Прим. Ред.) и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", — сказал Песков.

В июле Вашингтон приостановил военные поставки Киеву для оценки собственных арсеналов. По информации СМИ, Пентагон принял это решение в обход Белого дома. Вскоре помощь возобновилась.

Трамп ранее анонсировал, что сделает в понедельник важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным Axios, он может объявить о новом плане поставок оружия Киеву, в том числе наступательного, включая ракеты большой дальности действия.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала