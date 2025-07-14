В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину
Песков: поставки оружия и техники из США на Украину продолжаются
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, допустившего передачу ВСУ американских комплексов Patriot.
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"Было много слов сказано о дороговизне (поставок. — Прим. Ред.) и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", — сказал Песков.
В июле Вашингтон приостановил военные поставки Киеву для оценки собственных арсеналов. По информации СМИ, Пентагон принял это решение в обход Белого дома. Вскоре помощь возобновилась.
Трамп ранее анонсировал, что сделает в понедельник важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным Axios, он может объявить о новом плане поставок оружия Киеву, в том числе наступательного, включая ракеты большой дальности действия.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.