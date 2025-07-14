https://ria.ru/20250714/ukraina-2028996502.html

В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину

В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину - РИА Новости, 14.07.2025

В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину

США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:55:00+03:00

2025-07-14T12:55:00+03:00

2025-07-14T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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дмитрий песков

европа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США продолжают поставлять оружие на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал высказывание главы Белого дома Дональда Трампа, допустившего передачу ВСУ американских комплексов Patriot."Было много слов сказано о дороговизне (поставок. — Прим. Ред.) и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", — сказал Песков.Трамп ранее анонсировал, что сделает в понедельник важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. По данным Axios, он может объявить о новом плане поставок оружия Киеву, в том числе наступательного, включая ракеты большой дальности действия. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html

https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html

сша

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, европа, вооруженные силы украины