https://ria.ru/20250714/ukraina-2028994586.html

На Украине прихожанку УПЦ оштрафовали за публикации против перехода в ПЦУ

На Украине прихожанку УПЦ оштрафовали за публикации против перехода в ПЦУ - РИА Новости, 14.07.2025

На Украине прихожанку УПЦ оштрафовали за публикации против перехода в ПЦУ

Суд в Закарпатской области на западе Украины оштрафовал прихожанку канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в соцсетях против перехода в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:48:00+03:00

2025-07-14T12:48:00+03:00

2025-07-14T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Суд в Закарпатской области на западе Украины оштрафовал прихожанку канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в соцсетях против перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. "Раховский районный суд (в Закарпатской области - ред.) вынес приговор женщине, обвинив ее в разжигании религиозной вражды. Судебная экспертиза указала, что ее высказывания "направлены на убеждение в нецелесообразности перехода из УПЦ в ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. Суд признал гражданку виновной "в разжигании религиозной вражды" за комментарии, размещенные на странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), и назначил ей штраф в размере 5100 гривен (120 долларов). Помимо этого ей также предстоит оплатить процессуальные расходы в размере 14 тысяч гривен (335 долларов). Как отмечают в УПЦ, резонанс вызвала формулировка, которой суд обосновал свое решение. В частности, суд признал высказывания против перехода в ПЦУ "унизительной коннотацией" и ложной информацией "о насильственном захвате представителями ПЦУ культовых сооружений УПЦ". Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250707/vsu-2027671612.html

https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html

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