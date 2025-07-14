https://ria.ru/20250714/ukraina-2028969748.html

В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине

В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине - РИА Новости, 14.07.2025

В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине

Вашингтон может в будущем снова приостановить поставки оружия Киеву из-за проблем с запасами военных ресурсов, пишет The American Conservative. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T11:13:00+03:00

2025-07-14T15:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон может в будущем снова приостановить поставки оружия Киеву из-за проблем с запасами военных ресурсов, пишет The American Conservative."Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", — говорится в публикации.В понедельник издание Axios написало, что президент США Дональд Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

https://ria.ru/20250714/zaluzhnyy-2028958280.html

https://ria.ru/20250714/grem-2028942233.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, украина, сша