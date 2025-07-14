В США пришли к неожиданному выводу после нового решения Трампа по Украине
AC: в вопросах предоставления американской помощи Украине возможны новые паузы
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вашингтон может в будущем снова приостановить поставки оружия Киеву из-за проблем с запасами военных ресурсов, пишет The American Conservative.
"Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", — говорится в публикации.
В понедельник издание Axios написало, что президент США Дональд Трамп объявит сегодня о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.
В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.