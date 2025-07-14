Западные войска на Украине приравняют к оккупантам, заявил Рогов
Рогов: западный контингент на Украине будет приравнен к оккупационным войскам
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России.
"Макрон не в первый раз делает подобные заявления. Западный военный контингент на Украине ничего общего с миротворческой миссией не имеет, это будут обычные оккупанты, которым Украина интересна как сырьевая база и плацдарм против России", - сказал Рогов.
По его словам, размещение военного контингента западных стран на территории Украины сделает их гарантированными участниками военного конфликта.
"Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию куда больше, чем на Украину. Именно Францию нужно спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов", - сказал Рогов.
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22 июня 2022, 17:18