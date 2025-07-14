https://ria.ru/20250714/ukraina-2028933711.html

Западные войска на Украине приравняют к оккупантам, заявил Рогов

Западные войска на Украине приравняют к оккупантам, заявил Рогов - РИА Новости, 14.07.2025

Западные войска на Украине приравняют к оккупантам, заявил Рогов

Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:14:00+03:00

2025-07-14T07:14:00+03:00

2025-07-14T07:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Западный военный контингент в случае размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России. "Макрон не в первый раз делает подобные заявления. Западный военный контингент на Украине ничего общего с миротворческой миссией не имеет, это будут обычные оккупанты, которым Украина интересна как сырьевая база и плацдарм против России", - сказал Рогов. По его словам, размещение военного контингента западных стран на территории Украины сделает их гарантированными участниками военного конфликта. "Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию куда больше, чем на Украину. Именно Францию нужно спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250608/naemnik-2021607839.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, франция, владимир рогов, эммануэль макрон, кир стармер, в мире